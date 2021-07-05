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РИА Новости

Политолог Безпалько заявил, что Запад видит в России противника в информационной сфере

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Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отсутствие встречного интереса к сотрудничеству по кибербезопасности с Россией со стороны западных стран говорит о том, что Москву рассматривают как "враждебную силу, с которой ведут борьбу", заявил РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя обновленную стратегию нацбезопасности.

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, соответствующий указ опубликован в субботу. В документе несколько раз подчеркивается, что попытки России предложить сотрудничество с западными странами в сфере кибербезопасности не находят поддержки, увеличивается количество компьютерных атак на российские информационные ресурсы, причем большая часть таких атак осуществляется с территории иностранных государств.

Безпалько отметил, что инициативы РФ в области обеспечения международной информационной безопасности встречают противодействие со стороны иностранных государств, "стремящихся доминировать в глобальном информационном пространстве". По его словам, это связано с тем, что Россию рассматривают как "враждебную силу, с которой ведут борьбу".

"Если наше стремление к сотрудничеству не находит ответа, значит, нас рассматривают как противника. Если это так, то и мы тоже должны защищаться", - сказал эксперт.
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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