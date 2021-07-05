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РИА Новости

Daily Express пишет, что Минобороны Японии намекнуло на новый Перл-Харбор из-за учений России

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ВМФ России
ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские военные учения в районе Гавайских островов должны вызывать настороженность, пишет Daily Express со ссылкой на заявление замминистра обороны Японии Ясухидэ Накаяма.

"Семьдесят лет назад мы напали на Перл-Харбор <…> Я не хочу напоминать об этой атаке, но к учениям русских следует отнестись с осмотрительностью", – пояснил политик, попытавшись, таким образом, провести параллели между действиями России и нападением японской армии в годы Второй мировой войны на американский остров Оаху.

Он также призвал проводить политику сдерживания в отношения Китая, который, по мнению Накаямы, проводит учения в координации с Россией.

"Индо-Тихоокеанское командование США следит за российскими судами, действующими в международных водах в западной части Тихого океана <…> Мы ожидаем, что Россия будет осуществлять свои маневры, не нарушая международного права", — заключил замминистра.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил.

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Страны
Китай
Россия
США
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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