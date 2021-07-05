Москва скептически оценила инициативы Токио по обеспечению безопасности в АТР на фоне масштабных японо-американских учений

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Выдвигаемые Японией инициативы по обеспечению мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на самом деле подчинены обеспечению интересов военного альянса с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с проведением 24 июня - 11 июля японо-американскими военными учениями "Восточный щит".

"Не можем не обратить внимание на беспрецедентный по задействованным силам и охвату территории Японии масштаб маневров. Рассматриваем эпизоды учений на Хоккайдо, расположенном в непосредственной близости от границ РФ, сквозь призму обеспечения безопасности наших дальневосточных рубежей", - указала Захарова в комментарии на сайте МИД РФ.

"В этом контексте трудно избавиться от ощущения, что выдвигаемые Японией различные инициативы, касающиеся вопросов обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая концепцию "Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", на самом деле подчинены одной задаче - обеспечению узкоблоковых интересов своего военного альянса с Вашингтоном", - говорится в комментарии.