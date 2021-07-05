Планы США разместить ракеты в Европе и АТР угрожают стратстабильности - стратегия нацбезопасности РФ

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Стратегия национальной безопасности России, подписанная президентом РФ Владимиром Путиным, фиксирует угрозы, которые могут возникнуть в случае развёртывания американских ракет средней и меньшей дальности в ряде регионов мира.
"На фоне развития потенциала глобальной системы противоракетной обороны США проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями. Планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности", - говорится в документе, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.
В документе отмечено также, что "продолжается эскалация напряжённости в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове".