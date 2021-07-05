Планы США разместить ракеты в Европе и АТР угрожают стратстабильности - стратегия нацбезопасности РФ

Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Стратегия национальной безопасности России, подписанная президентом РФ Владимиром Путиным, фиксирует угрозы, которые могут возникнуть в случае развёртывания американских ракет средней и меньшей дальности в ряде регионов мира.

"На фоне развития потенциала глобальной системы противоракетной обороны США проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями. Планируемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) формирует угрозу стратегической стабильности и международной безопасности", - говорится в документе, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено также, что "продолжается эскалация напряжённости в зонах конфликтов на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове".