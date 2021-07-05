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Интерфакс-АВН

Таджикистану необходимо оказать помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном - генсек ОДКБ

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Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане
Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Ситуация в северных районах Афганистана ухудшается и вызывает серьезную озабоченность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), необходимо оказать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности южной границы, заявил журналистам генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"В Афганистане, на самом деле, ситуация ухудшается. Я не скажу, что катастрофически, нет, но ситуация там, конечно, вызывает серьезную озабоченность. Есть четкое понимание необходимости оказания помощи Таджикистану именно в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы", - сказал Зась.

По его словам, он посещал разные участки этой границы, обращал внимание на оснащение войск и повседневную жизнь людей.

"Конечно, там требуется помощь пограничникам, чтобы обеспечить безопасность на границе", - отметил генсек, говоря о возможной поддержке со стороны ОДКБ.

"Но то, что наши страны уже в двустороннем порядке какую-то помощь Таджикистану оказывали и оказывают - это очень хорошо и приветствуется. Сейчас у нас идет разработка межгосударственной целевой программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы", - добавил Зась.

Генсек организации указал на то, что ОДКБ фиксирует приграничные перестрелки с талибами (террористическое движение "Талибан" запрещено в России), в результате которых бывают пострадавшие с таджикской стороны.

Отвечая на вопрос о присутствии талибов рядом с границей Таджикистана, Зась сообщил, что видел их "не в интернете, а живьем".

1 июля Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ принял заявление об обеспокоенности ситуацией в Афганистане и призвал все политические силы страны к продвижению мирного процесса.

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