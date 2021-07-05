Байден назвал кандидатом на пост помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт - Белый дом

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Как сообщил Белый дом, президент Джо Байден выдвинул Мэллори Стюарт кандидатом на пост помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений.

В настоящее время она является специальным помощником президента и старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США.

Ранее Стюарт работала научным сотрудником в программе по ОМУ (оружие массового уничтожения), нераспространению и безопасности в Центре Стимсона, заместителем помощника госсекретаря по безопасности и оборонной политике в Бюро госдепа по контролю над вооружениями.

Белый дом отмечает, что она также была "одним из главных архитекторов" американо-российского рамочного соглашения по ликвидации заявленного Сирией арсенала химического оружия.