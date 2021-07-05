За считанные дни Афганистан вернулся в 1992 год: маршал Дустум ранен, ополчения встретили талибов штыками (Haqqin, Азербайджан)

СМИ Афганистана сообщают, что правительство намерено мобилизовать население на борьбу с талибами, поскольку столкновения с радикальными исламистами охватили всю страну. Даже женщины взяли в руки оружие и примкнули к народному ополчению. И это на фоне вывода войск НАТО из страны. Эксперты опасаются появления третьей стороны конфликта, выступающей против и «Талибана»*, и официального Кабула.

После начавшегося в мае этого года вывода международных сил из Афганистана власти в Кабуле лихорадочно ищут пути противостояния атакам радикальных исламистов вооруженной группировки "Талибан" (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред).

Как пишет афганское издание afghanistantimes.af, правительство обещает мобилизовать население на борьбу с талибами, поскольку столкновения продолжаются по всей стране. В отчаянии и власть в Кабуле, и население, поскольку талибы уже захватили несколько районов на севере страны. Не надеясь на власти, афганцы из северных провинций страны уже создали народное ополчение, в котором участвуют и афганские женщины. В последний раз афганки воевали на стороне правительственных сил в период ввода в страну "ограниченного военного контингента" СССР. И вот теперь десятки женщин примкнули к народным вооруженным отрядам в провинции Джаузджан.

И женщины взялись за оружие

Кстати, один из возглавляющих в этой провинции борьбу с талибами легендарный командир, бывший вице-президент маршал Абдул Рашид Дустум, который призвал своих солдат и сторонников, не щадя жизни воевать с талибами и не дать им вторгнуться на новые территории. Маршал вместе со старшим сыном Яр Мохаммадом лично участвовал в боях, пока не получил ранение. Сейчас он проходит лечение в госпитале в Турции.

Отметим, что еще в 2017 году женщины, чьи родственники погибли в результате вылазок талибов, потребовали оружие для самообороны своих поселков и городов. Если тогда власти не прислушались к этим призывам, то с выводом иностранных военных Кабул приветствовал мобилизацию населения, а Министерство обороны Афганистана обещало предоставить ополченцам оружие и военную технику. Полную поддержку народному восстанию выразила верхняя палата афганского парламента Мешрано Джирга.

Маршал Дустум с сыном на полях боя. Легендарный маршал ранен

По всей видимости, в Кабуле надеются, что формирование ополченцев, да еще с участием женщин поднимет волну патриотизма и, возможно, что-то подобное народному восстанию против талибов. В регионах, где действуют ополченцы, хорошо помнят учиненные исламистами массовые казни в Балхе, Тахаре, Бадахшане и других провинциях, поэтому население там полно ненависти и чувства мести к талибам. Для талибов ополченцы - проблема. До сих пор преимущество боевиков перед регулярной армией было в том, что в дневное время - они мирные дехкане, а ночью - террористы. Раньше талибам было достаточно вытеснить армию и захватить город и поселок, чтобы держать их под контролем. Теперь же жители населенных пунктов вооружены и опасны для них. "Талибан" уже объявил, что во всех провинциях, которые они захватили и еще захватят, покарают всех, кто присоединился к ополчению.

Вместе с тем афганские эксперты считают, что раздача оружия местным жителям может создать неразбериху в афганской войне. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана состоят из 350 тысячами военнослужащих, но Кабул все же пытается вовлечь еще и мирных жителей в вооруженный конфликт с талибами. Формирование ополчения вызывает множество опасений. С одной стороны, люди будут меньше доверять афганским силам безопасности и полагаться на них в вопросах защиты, несмотря на то, что эти силы понесли значительные жертвы на полях сражений. Высказывается мнение, что правительственная армия может потерять свои мораль и авторитет в народе. А с другой стороны, некоторые ополченцы принадлежали к предыдущим вооруженным группам, которые были причастны к развязыванию гражданской войны в стране в 90-х годах, кого-то из них даже обвиняют в военных преступлениях и неповиновении закону.

За считанные дни в Афганистане воцарился 1992 год

Еще в 1992 году, когда рухнуло правительство Наджибуллы, местные вооруженные группировки, по сути, те же ополченцы, были моджахедами, участвующими в гражданской войне, которая имела тяжелые для страны последствия. Судя по всему, правительство просто не доверяет афганской армии и силам безопасности, вот и решило вооружить население. И некоторые афганские политики политологи предупреждают, что в нынешнем конфликте вооружение населения может привести к новой проблеме - этнической войне.

Старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Петр Топычканов в беседе с haqqin.az подчеркнул, что эффективность сопротивления талибам путем привлечения в ополчение женщин зависит от того, останется ли это частным случаем или станет массовой практикой.

Востоковед-эксперт Петр Топычканов

Ополчение само по себе явление для Афганистана не новое. Вооруженные формирования на основе племен - это многовековая практика на землях, вошедших в состав страны. Но все-таки сейчас ополчения выглядят как локальный феномен, близкий тому, что было в истории Афганистана, считает Топычканов.

"С уходом США и их союзников из Афганистана основная нагрузка ляжет на вооруженные силы страны и специальные подразделения. Роль нерегулярных частей видится вспомогательной и символической - они олицетворяют народное сопротивление талибам. При этом нерегулярные части вряд ли смогут внести решающий вклад в победу над движением "Талибан". Если афганская армия при всецелой поддержке США и их союзников не смогла сокрушить талибов за много лет, то должным образом не обученные и практически не вооруженные ополченцы тем более не способны решить эту задачу", - сказал он.

Причем под сомнение политолог ставит не только военную эффективность, но и политическую лояльность Кабулу этих формирований. Известны случаи, отмечает он, перехода в стан талибов офицеров и солдат вооруженных сил страны. "Так насколько можно быть уверенным, что этому примеру не последуют ополченцы с приданными им техникой и оружием?" - задается Топычканов вполне логичным вопросом.

Как полагает эксперт, пока рано говорить о том, что появление нерегулярных частей повысит риск децентрализации Афганистана. Однако если эта инициатива получит развитие, можно ожидать появления полевых командиров, которые по своему влиянию в отдельных областях смогут успешно соперничать как с представителями законной власти, так и с талибами.

*"Талибан" - террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред

Джейхун Наджафов