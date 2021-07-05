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Интерфакс-АВН

США проводят реорганизацию военных структур в регионе в связи с выводом контингента из Афганистана

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Джон Кирби
Джон Кирби.
Источник изображения: Associated Press

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Армия США в рамках вывода контингента из Афганистана наладит работу двух новых административных структур, которые будут базироваться в Кабуле и в Катаре, сообщил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, эти структуры будут оказывать поддержку афганским силам безопасности.

Кирби напомнил, что в Афганистане останется небольшой американский контингент.

"Присутствие небольшого контингента сосредоточится на четырех основных целях - на защите наших дипломатов, на обеспечении безопасности международного аэропорта, на продолжении содействия национальным силам безопасности Афганистана со стороны советников и на борьбе с терроризмом", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Он также назвал "ключевой вехой" уход американских войск с территории военной базы Баграм.

"Передача базы Баграм афганским силам безопасности является ключевой вехой в процессе уменьшения присутствия США в Афганистане", - сказал он.

Ранее в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что американские военнослужащие покинули авиабазу Баграм в Афганистане в рамках операции по выводу войск из этой страны. По данным агентства Associated Press, это означает, что большинство из контингента в 2,5-3,5 тыс. американских военных уже не на афганской территории, подчеркивает AP.

Центральное командование вооруженных сил США в свою очередь сообщало, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Некоторые партнеры США уже завершили вывод своих сил из Афганистана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
США
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