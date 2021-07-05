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Интерфакс-АВН

Лукашенко обвинил "отряды самообороны" в попытке подорвать узел связи ВМФ РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov

Минск. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Выявленные в Белоруссии "спящие" террористические ячейки пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости в пятницу в Минске.

"Эти "отряды самообороны", рассказал президент, также пытались подорвать узел связи Военно-морского флота России в Вилейке", - сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко сообщил, что обсуждал это событие во время последнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы понимаете. Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы", - сказал Лукашенко.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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