Северный флот начал учения по испытанию вооружения подлодок в Баренцевом и Норвежском морях

Атомная подводная лодка "Новомосковск" во время комплексных учений в Баренцевом море.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Баренцевом и Норвежском морях начались специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах. сообщил Северный флот России.

"В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения", — говорится в релизе.

Испытания проходят на глубинах свыше 500 метров — предельных для большинства современных подлодок.

Учения проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней.

В начале июня в Баренцевом море также прошли морские маневры. Более 20 кораблей и субмарин отрабатывали защиту арктических рубежей при поддержке 10 самолетов и вертолетов.