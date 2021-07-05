Forbes (США): Россия преследует корабли и ставит ложные радиосигналы, рассказывая сказку о том, что оккупированный Крым — российский

Автор избегает говорить о референдуме в Крыму 2014 года и волеизъявлении народа вернуться в Россию. Зато рассказывает сказку о том, что «Дефендер» вообще не входил в территориальные воды России, а был на самом деле в это время в Одессе. А виноваты во всем, как и обычно, — Россия и ее спецслужбы, сеющие дезинформацию.

На прошлой неделе британский и голландский военные корабли обогнули контролируемую Россией территорию в регионе Черного моря. В ответ российские военные самолеты-по крайней мере один, вооруженный противокорабельной ракетой, - погнались за ними.

При этом русские, похоже, организовали ложное подтверждение с помощью радиодезинформации некоторым военным кораблям НАТО, создав впечатление, что они угрожали самопровозглашенным границам России, хотя на самом деле находились почти в 200 милях.

В Черном море царит хаос. Вот один из способов разобраться в этом. "Россия хочет продемонстрировать, что она является доминирующей державой в Черном море", - сказал Павел Лузин, независимый эксперт по российским вооруженным силам.

Но это не означает просто демонстрацию силы. Это также означает утверждение картины мира, которая согласуется с внешними и внутренними интересами Москвы, пояснил Лузин. Её суть в том, что Крым является частью России, и все об этом знают.

Напомним, что еще семь лет назад Крымский полуостров был украинской территорией - хотя и с преимущественно пророссийским населением. В феврале 2014 года российские войска вторглись в страну. Российская оккупация стала первым шагом в более широком наступлении на Украину, население которой выступало за более тесную интеграцию с демократической Европой.

Оккупация Крыма стала переломным моментом в отношениях между Западом и Россией. Семь лет спустя Соединенные Штаты и ключевые союзники по НАТО все еще не признают Крым частью России.

Это источник нестабильности внутри России. "С 2014 года Россия является государством без международно признанных границ, - сказал Лузин. - Эта реальность создает долгосрочные политические проблемы для России даже во внутренней политике".

Российские элиты хотят урегулировать границы России до того, как президент России Владимир Путин окончательно уйдет в отставку, - по нынешнему крайнему конституционному сроку в 2036 году. "Будет гораздо сложнее организовать переход власти, приемлемый для политической элиты, если не будет международно признанных границ", - сказал Лузин.

Запад, возможно, никогда официально не признает Крым частью России. Но Москва надеется заставить иностранные правительства, по крайней мере, действовать так, как если бы полуостров был российским. "Россия говорит Западу: "Хорошо, вы можете не признавать наши новые границы де-юре, но вы должны уважать их и, следовательно, признавать их де-факто"", - сказал Лузин.

Рассмотрим недавние события в свете этой стратегии. 23 июня британский эсминец "Дефендер" пересек Черное море из украинского порта Одесса в сторону Республики Грузия, придерживаясь международно признанного судоходного пути и ненадолго войдя на расстояние ближе 12 миль от Крыма.

Территориальные воды страны обычно простираются на 12 миль от ее побережья. Но помните - Лондон не признает Крым российским. Даже если бы это было так, Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву разрешает судам "мирный проход" через территориальные воды другой страны до тех пор, пока этот проход не наносит ущерба миру, порядку или безопасности прибрежного государства.

Другими словами, рейс "Дефендера" был законным даже при самой щедрой - по отношению к России - интерпретации международного права. Но это не помешало российским военным самолетам пролететь над эсминцем на бреющем полете, а русскому сторожевому кораблю сделать предупредительные выстрелы.

Русское противодействие было показным. Акт, целью которого было заставить британцев относиться к Крыму как к русскому. Столь же впечатляющим было и то, что на следующий день российские самолеты и корабли атаковали голландский фрегат "Эвертсен", когда судно находилось в международных водах в 70 милях к востоку от Крыма.

Чтобы преследование "Эвертсена" имело смысл как часть идеи о российском Черном море, голландский фрегат должен был представлять угрозу территориальной целостности России. Поэтому неудивительно, что российское правительство заявило, что "Эвертсен" направлялся к Керченскому проливу, узкому водоему между Крымом и материковой Россией, который соединяет Черное море с меньшим Азовским морем.

Капитан "Эвертсена" Джордж Пастур (George Pastoor) отверг это утверждение. "У меня приказ не действовать вызывающе".

Российские официальные лица, похоже, идут на все, чтобы создать впечатление, что иностранные военные корабли вторгаются в российские воды. Несколько раз за последние недели явно российская служба разведки направляла дезориентирующие ложные сигналы на радиопередатчики, которые используют суда при навигации по переполненным водным путям. Веб-сайты позволяют любому пользователю отслеживать эти передатчики.

Эти подмены создали ложное впечатление, что "Дефендер" и "Эвертсен" проплывали в двух милях от главного порта Крыма Севастополя 18 июня, когда на самом деле военные корабли находились в 180 милях от Одессы. Одиннадцать дней спустя эсминец ВМС США "Росс" также стал объектом такой дезинформации.

Какое-то другое судно, скорее всего, российское - передавало сигнал "Росса", когда проплывало в пределах 12 миль от Крыма, снова отстаивая вымысел о том, что военный корабль НАТО бросает вызов российскому суверенитету. На самом деле "Росс" был в Одессе, как доказали веб-камеры прямой трансляции.

Российские войска относятся к военным кораблям НАТО как к захватчикам, даже если эти корабли соблюдают международное право. Когда корабли НАТО не находятся достаточно близко к оккупированной Россией территории, чтобы играть прямую роль в московской версии событий, хакеры просто фальсифицируют данные.

Но это все измышления. А основной вымысел таков - Крым русский.

Дэвид Экс (David Axe)