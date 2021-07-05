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Военно-промышленный курьер

Сначала советские, сегодня американские – США уходят из Афганистана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские войска оставили крупнейшую авиабазу США в Афганистане. Об этом со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщает Fox News.

Объект был передан властям страны. При этом состояние переданной авиабазы собеседники телеканала комментировать не стали, сославшись на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ.

Упомянутая военная база находится к северу от столицы страны. Во время Афганской войны 1979−1989 годов ею пользовались советские войска. После вторжения США в Афганистан в 2001 году она перешла в руки США, став крупнейшей и главной базой Соединенных Штатов в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Германия и Италия завершили вывод войск из Афганистана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Италия
США
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