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Интерфакс-АВН

Госдеп США отказался комментировать предупреждение Си Цзиньпина о последствиях враждебных действий против КНР

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В прошлом Джо Байден встречался с Си Цзиньпином восемь раз и провел в беседах с ним 25 часов. Фото Reuters
В прошлом Джо Байден встречался с Си Цзиньпином восемь раз и провел в беседах с ним 25 часов. Фото Reuters.

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Представитель госдепартамента США Нед Прайс отказался комментировать заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что ждет тех, кто попытается предпринять враждебные действия против Китая.

"Мы знаем о замечаниях президента Си. Мы приняли их к сведению, но не собираемся комментировать подробности. Я думаю, что наша администрация в течение нескольких месяцев очень четко высказывалась о впечатлениях, которые производит КПК (Компартия Китая - ИФ) в целом, но у меня нет конкретного ответа для вас на нынешние замечания президента Си", - сказал дипломат на брифинге в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова китайского лидера.

Си Цзиньпин, выступая накануне на массовом митинге на пекинской площади Тяньаньмэнь по случаю исполнившегося в четверг 100-летия со дня образования Компартии Китая, сказал: "Китайский народ никогда не позволит никакой иностранной державе запугивать, угнетать, порабощать себя. Все, кто мечтает об этом, в кровь разобьют свои головы, столкнувшись со стальной стеной, построенной из крови и плоти 1,4-миллиарного китайского народа".

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Страны
Китай
США
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