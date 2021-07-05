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Интерфакс-АВН

OneWeb развернет спутниковую группировку к июню 2022 года - компания

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Британская компания OneWeb планирует завершить развертывание всей спутниковой группировки для обеспечения глобального покрытия к июню 2022 года, говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

"На пути к полному глобальному покрытию к июню 2022 года с группировкой на низкой околоземной орбите из 648 спутников", - сообщили в OneWeb.

Накануне очередная партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 254 единиц.

Ракета стартовала в четверг в 15:48 мск. Этот пуск стал четвертым на космодроме в нынешнем году.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (французская Гвиана).

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на Байконуре о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

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