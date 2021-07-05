Войти
ТАСС

Гендиректор ОСК заявил, что у верфей холдинга есть все для строительства стелс-кораблей

285
0
0
Рисунок предполагаемого корвета проекта 20386
Рисунок предполагаемого корвета проекта 20386.
Источник изображения: ЦМКБ «Алмаз»

Алексей Рахманов указал, что снижение дальности обнаружения морской боевой техники любыми средствами разведки - это задача, которую стремятся решить флоты многих стран

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) обладают всеми необходимыми технологиями и материалами для производства малозаметных корветов проекта 20386, которые строятся полностью по концепции "стелс-корабля". Об этом сообщил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в интервью ТАСС.

"Безусловно, способны. Более того, такой корабль - корвет "Меркурий" проекта 20386 - в настоящий момент строится", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, способны ли предприятия холдинга строить корабли полностью по стелс-технологии.

При этом он отметил, что снижение дальности обнаружения морской боевой техники любыми средствами разведки - это задача, которую стремятся решить флоты многих стран, и привел в пример американский стелс-эсминец Zumwalt. "Но и мы движемся в том же направлении", - добавил глава ОСК.

Многоцелевой корвет проекта 20386 "Меркурий" заложен на "Северной верфи" в октябре 2016 года. По сообщению Минобороны РФ, радиолокационная заметность корвета будет существенно снижена по сравнению с родственными кораблями проектов 20380 и 20385. Надстройка корабля будет выполнена из композиционных материалов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Zumwalt
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
20385
20386
Похожие новости
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
21.08.2018
Конструкторское бюро "Алмаз": создаем корабли с "роботами" на борту
12.07.2017
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму