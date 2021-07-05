Доля современного ракетного оружия в РВСН за 6 лет выросла вдвое, до 81% - командующий

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Уровень современных образцов вооружения Ракетных войск стратегического назначения с 2015 года увеличился в два раза, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Шесть лет назад (...) доля современных образцов ракетного вооружения составляла в Ракетных войсках чуть более 40%. Реализация программы обширной модернизации РВСН позволила довести к началу этого года долю современных образцов ракетного оружия до 81%. То есть, с тех пор уровень современных образцов вооружения Ракетных войск вырос вдвое", - сказал Каракаев в интервью, которое публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Отвечая на вопросы об участии РВСН в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия", проводимом министерством обороны РФ, военачальник отметил, что войска участвуют в нём с 2015 года, "то есть с самых первых дней с момента его открытия".

"Предстоящий форум "Армия-2021" станет для нас уже седьмым по счёту. И стратегические ракетчики будут на нём широко представлены", - сказал командующий.

Он отметил, что "на МВТФ "Армия-2021" будет осуществляться изучение новых образцов техники, предложений промышленности, которые в последующем могут быть направлены на развитие РВСН".

Форум "Армия-2021" планируется провести в Подмосковье 22-28 августа. Он состоится одновременно с Армейскими международными играми, которые также организует Минобороны России.