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Интерфакс-АВН

Доля современного ракетного оружия в РВСН за 6 лет выросла вдвое, до 81% - командующий

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Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Уровень современных образцов вооружения Ракетных войск стратегического назначения с 2015 года увеличился в два раза, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Шесть лет назад (...) доля современных образцов ракетного вооружения составляла в Ракетных войсках чуть более 40%. Реализация программы обширной модернизации РВСН позволила довести к началу этого года долю современных образцов ракетного оружия до 81%. То есть, с тех пор уровень современных образцов вооружения Ракетных войск вырос вдвое", - сказал Каракаев в интервью, которое публикует в пятницу газета "Красная звезда".

Отвечая на вопросы об участии РВСН в Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия", проводимом министерством обороны РФ, военачальник отметил, что войска участвуют в нём с 2015 года, "то есть с самых первых дней с момента его открытия".

"Предстоящий форум "Армия-2021" станет для нас уже седьмым по счёту. И стратегические ракетчики будут на нём широко представлены", - сказал командующий.

Он отметил, что "на МВТФ "Армия-2021" будет осуществляться изучение новых образцов техники, предложений промышленности, которые в последующем могут быть направлены на развитие РВСН".

Форум "Армия-2021" планируется провести в Подмосковье 22-28 августа. Он состоится одновременно с Армейскими международными играми, которые также организует Минобороны России.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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АРМИ-20XX
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