The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов

Поездка президента РФ В. Путина в Берлин для участия в Международной конференции по Ливии.

Британский таблоид знает, как спровоцировать своих читателей на ненависть. Он приписывает Путину хвастовство и чувство превосходства над Британией — то есть качества, которые англичане очень осуждают в любом обществе. На самом деле российский президент не высказывался в конфронтационном духе. Но такова сила СМИ: они формируют ненависть даже без всяких причин.

Владимир Путин похвастался, что на прошлой неделе Россия могла бы запросто потопить британский эсминец "Дефендер" - и при этом обошлось бы без Третьей мировой, "потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями в этой войне".

Напряженность между Москвой и Лондоном резко подскочила в прошлую среду после того, как Россия оспорила проход крупного британского корабля в водах близ аннексированного Крыма. Британия же считает, что имела на проход полное право. Россия заявила, что произвела предупредительные выстрелы и сбросила бомбы на пути эсминца "Дефендер", который следовал из Одессы в Грузию. Британия эти утверждения опровергла и настаивает на своей версии событий.

Однако президент России Владимир Путин отдельно предупредил Бориса Джонсона и Великобританию, добавив к предыдущим угрозам Москвы, что будет бомбить британские военные корабли в Черном море в случае дальнейших провокаций близ Крыма.

Россия аннексировала Крым в 2004 году (так в тексте, прим. ред.), но Великобритания и ряд других мировых сверхдержав по-прежнему считают черноморский полуостров частью Украины, а не России.

В ходе ежегодной пресс-конференции с избирателями Путина спросили, стоял ли мир на грани Третьей мировой войны во время этого яростного противостояния с британским эсминцем. Путин ответил: "Ну, конечно, нет".

"Даже если мы бы потопили этот корабль, мир бы не стал на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны".

Путин утверждает, что Россия заняла твердую позицию и защищает собственную территорию.

Но правительство Великобритании на претензии России ответило, что эсминец "Дефендер" действовал в соответствии с международным правом и осуществлял мирный проход через украинские территориальные воды.

Представитель Бориса Джонсона заявил: "Я в очередной раз подчеркиваю, что корабль Королевского флота совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом".

Во ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер обвинил США и Великобританию в том, что они планировали этот эпизод сообща. Путин заявил, что в тот же день из Греции вылетел американский самолет-шпион, чтобы проследить, как Россия отреагирует на британский военный корабль.

Он сказал: "Было очевидно, что эсминец зашел и, преследуя военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших Вооруженных Сил по пресечению подобных провокаций: смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится".

Путин снова выступил с резкой критикой в адрес США, и напряженное противостояние продолжилось всего через несколько дней после его встречи с президентом Джо Байденом в Женеве.

Он добавил: "Только что состоялась, несколько дней до этого, встреча в Женеве. Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это всё делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации?".

Российский президент также обвинил Великобританию и США в неблагодарности, объяснив, что приказал российским войскам отойти от границ Украины после того, как их присутствие вызвало на Западе страх нового конфликта.

Путин сказал: "Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать: ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование, - вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам".

Последний комментарий президента России прозвучал после того, как ВМС Нидерландов заявили, что один из их фрегатов "подвергался неоднократным нападкам" в противостоянии с российскими истребителями - всего через день после столкновения с Великобританией.

В прошлый четверг российские истребители пристально наблюдали за фрегатом "Эвертсен" класса "Семь провинций" на совместном задании с "Дефендером".

В заявлении Королевского военно-морского флота Нидерландов говорится: "Самолеты неоднократно тревожили "Эвертсен" примерно с 15:30 до 20:30 по местному времени. Они пролетели на опасно низкой высоте, выполняя ложные атаки".

"Истребители были вооружены бомбами и так ракетами класса "воздух-земля", предназначенными для поражения цели с воздуха".

"После нескольких часов запугивания произошли сбои в электронном оборудовании Эвертсена".

Комментарии читателей:

Caslady

Какой очаровательный мужчина.

Sdemnips

В чем смысл этого нелепого мачизма? Путин же знает, что Великобритания не одинока, и прекрасно понимает, что в этой войне никакая победа ему не светит даже близко.

Raffaello

Пришло время Англии показать миру, что с ней надо считаться.

(Да, моя страна Англия, а не Великобритания).

Brian at home

И не мечтайте, русские. Вы взлетите на воздух в ядерном облаке. Вы это знаете, и мы это знаем.

ANW194

Он, похоже, сам верит в свои бредни.

CharlesMilverton

И это риторика лидера?

Разбазарил богатство русского народа, аннексировал территорию суверенного государства, убил более 14 000 молодых украинцев, провозгласил Черное море своим собственным, а теперь устраивает игры в песочнице.

Как можно воспринимать его всерьез?

Настоящий тиран XIX века.

Mtoto

Мистер Путин, зачем вам это бряцание оружием? Думаете, вас так лучше запомнят на родине? Зачем вам понадобилось опять расширять вашу империю?

Overton951

И правда детский сад.

jonny4403

Нападение на члена НАТО - это атака на весь блок. Путин хорошо это знает, и его воинственная риторика и хвастовство предназначены исключительно для домашнего потребления, чтобы отвлечь народ от реальных проблем.

Tambam1111a

Это все болтовня: он знает, американский военно-промышленный комплекс ищет повода для драки. Война - дело прибыльное, и у американцев это хорошо получается. А нападение на одного члена НАТО равно нападению на всех.

Surrey Saxon

Ненавижу это признавать, но в чем-то насчет этой ситуации в Черном море Путин прав. Наши вооруженные силы сломлены и ослаблены - постарался целый ряд правительств.

Euroskepdik

Он что, задумал уморить свой народ голодом? У него в стране коронавирус свирепствует, а он ищет войны!

Fiddlerontheroof

Ничего, Путин не вечный.

Hotdog007

Русские самолеты собьет целый град наших ракет, даже подлететь не успеют.

TheSkipper

Путин недооценивает, как смертоносно британцы умеют швыряться кирпичами. А вообще мы не собираемся воевать. Мы любим торговать, дружить, пить и веселиться. Я вот пришел к выводу, что война - это пустая трата времени. И жизней.

ChiPs

Ну да, политики заварят, а рабочий класс расхлёбывай.

S M P

У Путина больше проблем с Китаем, чем с Великобританией.

MountErebus

Похоже, в России очередная волна коронавируса. Вот он и решил снова отвлечь внимание.

Пол Уизерс (Paul Withers)