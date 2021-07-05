Federación de Periodistas del Perú (Перу): Великобритания военными средствами провоцирует Россию в Черном море

Когда казалось, что Россия и Соединенные Штаты отказались от конфронтации, Великобритания совершила грубую военную провокацию в адрес России в Черном море. Инцидент с нарушением российской границы эсминцем «Дефендер», очевидно, ухудшить отношения ряда западных стран с Россией, прогнозирует автор.

23 июня британский эсминец "Дефендер" вторгся в российские территориальные воды у побережья Крыма. В ответ российские корабли береговой охраны и самолеты открыли предупредительный огонь, нарушитель изменил курс и продолжил своё движение уже в международных водах.

Российские власти вызвали дипломатических и военных представителей Великобритании в Москве и объявили, что "Дефендер" совершил предумышленные действия, которые нарушают международное право и серьезно ухудшают отношения между двумя странами. Однако экипаж "Дефендера" категорически отрицает эти обвинения, заверяя, что против них никаких выстрелов не было. Командование корабля заявляет, что, судя по всему, русские проводили учебные стрельбы, в то время как они совершали мирный переход по свободным водам.

В эти заявления никто не поверил, потому что журналист ВВС, находившийся на борту самого "Дефендера", сообщил совершенно иную информацию. На размещенных в интернете роликах ВВС видно, что экипаж корабля находился в состоянии повышенной боевой готовности и готовился к вторжению корабля в российские территориальные воды. В социальных сетях распространились ролики, на которых видно, как российские корабли и самолеты приближаются к "Дефендеру".

Однако наибольший интерес привлекли заявления, сделанным находящимся на борту офицером, когда он признал, что русские могли интерпретировать вторжение британского военного корабля как агрессию. Кратко говоря, оказалось очевидным, что британцы хотели спровоцировать русских, а русские ответили согласно установленным нормам.

Как выяснилось позднее, авантюру "Дефендера" одобрили на высшем уровне, а точнее, ее одобрил сам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С точки зрения британского правительства, "Дефендер" шел по маршруту свободного судоходства между Украиной и Грузией. Что касается маршрута корабля, подчеркивается, что Великобритания не признает суверенитет России над Крымским полуостровом, который семь лет назад был часть территории Украины. Нужно отметить, что в марте 2014 года большая часть населения Крыма, отвергая новое неонацистское и фашистское правительство, проголосовало на референдуме за повторное включение региона в состав России. С того момента Москва считает Крым неотъемлемой частью своей территории.

Российские источники отмечают, что британская провокация может иметь очень серьезные последствия, поскольку речь идет о вторжении в российские территориальные воды вооруженного военного корабля. Соответственно, официальный представитель Кремля предупредил, что в случае повторения подобных провокаций, Москва в ответ примет все возможные меры, чтобы защитить неприкосновенность своих границ. "Можем бомбить не просто по курсу, но и по напрямую по нарушителю", - более решительно выразился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Все продолжалось около 30 минут, за это время российские патрульные катера шесть раз просили "Дефендер" изменить курс, совершали предупредительные выстрелы, и только после того, как Су-24 сбросил четыре бомбы, британский корабль покинул российские территориальные воды. Сейчас эксперты в прессе рассматривают возможные последствия этой провокации в ситуации, когда отношения между Москвой и некоторыми западными правительствами становятся все хуже и хуже.

Британская пресса подчеркивает дерзость российских патрульных кораблей обстреливать не что-то, а эсминец британского королевского флота. По словам этих СМИ, "Дефендер" мог без проблем потопить десятки таких катеров и сбить еще столько же российских самолетов. Они предупреждают, что на обратном пути "Дефендер" может попытаться сделать это, если русские вновь откроют огонь.

Между тем в российских СМИ также отмечают, что на обратном пути "Дефендер", вероятно, будут ожидать корабли ВМФ и российские системы обороны с вооружением, которых хватит, чтобы потопить целую британскую военно-морскую группировку.

Риск повторения подобного очень высок, поскольку 28 июня в Черном море начались военно-морские учение НАТО Sea Breeze - 21. В этих учениях, охватывающих северо-западное побережью Черного моря и три региона Украины, принимают участие 32 военных корабля, более 40 самолетов и как минимум пять тысяч солдат из 32 стран.

Рикардо Седано (Ricardo Zedano)