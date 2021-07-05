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РИА Новости

В ГД на ратификацию внесли соглашение о создании пункта технического обеспечения ВМФ в Судане

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Репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России, во Владивостоке
Репетиция военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России, во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ. Законопроект опубликован в базе нижней палаты парламента.

О договоренности стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, работу которого будет осуществлять российская сторона, не превысит трехсот человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.

В конце апреля телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник сообщил, что Судан замораживает действие соглашения, которое стороны подписали до смены власти в стране. Как ранее заявил начальник штаба Вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн, Хартум намерен пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. Он сослался на то, что документ приняло предыдущее правительство, но его не ратифицировал парламент.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о внесении соглашения на ратификацию. В четверг президент назначил замглавы Минобороны Николая Панкова своим представителем в Госдуме и Совете Федерации по этому вопросу.

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Страны
Россия
Судан
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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