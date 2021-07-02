Дневник (Болгария): черный ящик упавшего в Черное море МиГ-29 отправляется в Россию

Черные ящики истребителя МиГ-29 ВВС Болгарии, потерпевшего катастрофу во время учений над Черным морем в начале июня, направят в Россию для расшифровки. У болгарских читателей это вызвало недоумение: сначала София высылает «российских шпионов», а потом обращается к Москве за помощью.

Черный ящик потерпевшего крушение в Черном море истребителя МиГ-29 будет отправлен в Россию для расшифровки. Об этом сообщил журналистам в Карлово министр обороны временного правительства Болгарии Георги Панайотов.

Производители РСК МиГ предпочли снять данные в своей лаборатории на территории России.

"Черный ящик будет доставлен в российскую лабораторию при первой возможности группой из трех человек - представителями военной прокуратуры, военной полиции и ВВС", - сообщил Панайотов.

Он добавил, что подготовка летчиков-истребителей будет возобновлена в течение 2-3 недель.

Черный ящик был найден на прошлой неделе после почти двух недель поисков. Оказалось, что ленточный кабель оборван, и, если будет предпринята попытка загрузить информацию, данные могут быть потеряны. Поэтому болгарская сторона обратилась за помощью к производителю.

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Комментарии

Danvan

России предстоит определить, был ли причиной авиакатастрофы российский самолет - бесценно.

Боян Баянов

Как нашим хватило духу передавать черный ящик русским, после того как Борисов арестовал всех российских шпионов и разбил в пух и прах их. шпионскую сеть?

plamen_b

Я считаю, что представители военной прокуратуры и военной полиции должны выполнить взятые на себя обязательства и арестовать на месте представителя ВВС сразу же после передачи черного ящика - за разглашение военной тайны и предательство! Или, может быть, стоит начать с министра Панайотова?!

karatista

Не может быть, чтобы у НАТО не было лаборатории, способной сделать это. Не представляю, чтобы Польша отправляла свои черные ящики в Россию.

Литекс се преименува на ЦСКА минус София

Как-то странно и тихо закончились эти учения НАТО. Подозрительно тихо куда-то смылись наши "партнеры". Словно их что-то напугало или смутило - ни слова, ни жеста, ни комментария о случившемся.

ivanpopov

А какая именно там информация? Вдруг окажется, что мы разгласили тайны НАТО о проведенном учении…

kvasimodo

"Черный ящик упавшего в Черное море МиГ-29 отправляется в Россию" звучит как "Теперь волк будет пасти стадо овец".

Роси

Мы исполняем роль российского троянского коня в НАТО. Нет смысла отдавать им ящик, чтобы они узнали секреты НАТО - есть люди, которые напрямую им все доложат.

bylgarofil

Ужас! Мужики объявили нас вражеским государством, а мы повезем им черный ящик! Ведь эти же самолеты несколько лет назад были у них на "ремонте"? Вот вам - "отремонтировали", но не до конца…

nik_77.

Сначала хотели отдать украинцам, потому что там производили, но Радев с ними поссорился и повернул к Москве. Для него это в порядке вещей. Он не может допустить, чтобы обошлись без русских. Никаких распоряжений русским давать не будут. Радев уверен, что Россия против него и его протеже ничего не выдаст

Гражданин

Раз ватники проверяют, значит точно причиной гибели пилота будет его ошибка, а не неисправность старой русской железяки!

Михаил Стоянов