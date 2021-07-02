Обстановка по периметру границ стран-участниц ОДКБ напряженная - Зась

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Международная обстановка не дает повода для оптимизма в ожидании позитивных изменений в сфере глобальной безопасности, включая зону ответственности Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Казалось бы, пандемия и необходимость борьбы с ней должны были консолидировать мировое сообщество и сгладить имеющиеся противоречия. Однако, что мы видим! Усиливается давление на страны, стремящиеся проводить самостоятельную политику. С этой целью активно используется наращивание военного присутствия и демонстрация военной активности у их границ, широко применяются инструментарий "гибридных войн" и технологии "цветных революций", - сказал Зась, выступая на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Душанбе (Таджикистан).

По словам Зася, слова которого приведены в сообщении секретариата ОДКБ, "Западом развернута масштабная "дезинформационная" кампания, с использованием "фейковых вбросов". "В результате - обстановка практически по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной", - отметил генеральный секретарь ОДКБ.

По его словам, существенное влияние на ситуацию в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ оказывают процессы, происходящие в Афганистане.

"По нашей оценке, угрозы активизации международных террористических и религиозно-экстремистских организаций на территории Афганистана, соответственно, вероятность распространения терроризма и преступного наркотрафика не снижаются. Вероятность скорого урегулирования ситуации на территории этой страны и, как следствие, в афганском приграничье, остается низкой", - сказал Зась.

Один из главных вопросов, по его словам, - в каком направлении будет развиваться там обстановка после вывода оттуда американского и натовского военных контингентов.

Зась подчеркнул, что в сложившихся условиях особую важность приобретает работа по подготовке проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, которая проводится в настоящее время.