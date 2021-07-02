«Запад-2021» – апробирование новых способов совместных действий.

«Генералы всегда готовятся к прошедшей войне». Эти слова незаурядного государственного деятеля и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля служат своего рода напоминанием для современных военачальников. Они напоминают о том, что, готовясь к будущим войнам, конечно же, следует учитывать весь свой прошлый опыт, чтобы не допустить старых ошибок, но и нельзя оставаться ретроградом, не изучать современную военную науку, не брать в расчет применение современных технологий и техники.

Думать о будущей войне всегда сложно. Просто потому, что ее еще не было. Но предположить, какой она будет, вполне возможно и нужно. Для этого необходимо постоянное изучение опыта современных войн и вооруженных конфликтов. Ключевое слово здесь «постоянное». К сожалению, и в двадцать первом веке хватает материала для изучения.

Недавний Карабахский конфликт показал, что, по крайней мере, одна из сторон к нему готовилась тщательнейшим образом и, прежде всего, в военно-техническом отношении. И не один десяток лет. Результат знают все.

Здравомыслящие люди учатся на чужих ошибках. Поэтому военно-политическое руководство России и Беларуси, объективно оценивая обстановку, складывающуюся вокруг обеих стран, форсирует создание центров совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих. Об этом на завершившейся на днях IX Московской конференции по международной безопасности говорил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Основное предназначение центров – подготовка подразделений с использованием современных методик, основанных на боевом опыте российских вооруженных сил. Совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских вооруженных сил с силами российской части региональной группировки войск Беларуси и России и, в конечном счете, значительно повысить эффективность ее применения.

Как подчеркнул белорусский министр обороны, стороны продолжат усиленно развивать региональную группировку войск.

Входящие в состав этой группировки 1-ая танковая армия Западного военного округа Российской Федерации и вооруженные силы Республики Беларусь будут активно задействованы в запланированных на сентябрь российско-белорусских стратегических маневрах «Запад-2021». Совместные стратегические учения подобного рода можно назвать основной формой подготовки региональной группировки войск.

Масштабные маневры «Запад-2021» пройдут на едином оперативно-стратегическом фоне на территории и Беларуси, и России. В основу их замысла положен «один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран». В ходе учений планируется отработать не только применение региональной группировки войск, но и проведение армейских операций.

Кроме того, военные планируют испытать новые способы совместных действий в городских условиях, оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружений.

Также особое внимание будет уделено борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, то есть отработке, в том числе, и мер реагирования на успешное применение ударных БПЛА в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Следует отметить и планируемое в ходе учения применение вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, ведение боевых действий самостоятельно, в отрыве от главных сил, совершение глубоких рейдов, охватов и обходов. На тактическом уровне – применение рейдов батальонных тактических групп или рот при поддержке авиации, частично РЭБ и усилении разведки за счет БПЛА.

Как видно, перечень вопросов, обозначенных для отработки в ходе учения, достаточно большой, а сами вопросы интересные и актуальные. И все соответствует современным реалиям.

Николай Астровский