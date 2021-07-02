Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество

Среди основных законов диалектики присутствует закон перехода количества в качество. Он выражает такую взаимозависимость характеристик материальной системы, при которой количественные изменения на определенном этапе приводят к качественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы количественных изменений.

Проявление на практике этого закона можно пояснить на примере решения, принятого 5 марта этого года министрами обороны России и Беларуси, которые договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих.

Следует отметить, что к моменту принятия этого решения количество совместных мероприятий подготовки военных обеих стран год от года неуклонно возрастало. К слову, в текущем году количество запланированных совместных мероприятий, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 30 процентов.

Важнейшими среди многочисленных совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил России и Беларуси являлись, конечно же, совместные стратегические учения «Запад» и «Щит Союза», которые проводятся раз в два года.

Начав в 2000 году с совместных ротных тактических учений и участия офицеров России и Беларуси в отдельных мероприятиях боевой подготовки национальных вооруженных сил в качестве наблюдателей, к 2009 году союзные армии вышли на оперативно-стратегический уровень, проведя учение «Запад-2009».

В этом году будет проведено уже восьмое совместное учение такого уровня – «Запад-2021», которое, как и все предыдущие совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси, направлены на обеспечение готовности к защите Союзного государства.

В настоящее время, в условиях развязанной «демократическими силами» Запада и США гибридной войны против России и Беларуси, жизненно необходимо поддерживать высокую боевую готовность региональной группировки войск, созданную именно с этой целью –обеспечение военной безопасности Союзного государства.

Высокая боевая готовность региональной группировки достигается так же, как и высокая боевая готовность обычных вооруженных сил – пониманием каждым военнослужащим своей задачи, высокой боевой выучкой всего личного состава и его готовностью к действиям. То есть правильно организованным непрерывным процессом подготовки войск к выполнению задач по предназначению. Есть, правда, особенность. Группировка состоит из двух компонентов – российского и белорусского. А им необходимы слаженность и сопрягаемость.

Здесь как раз следует вспомнить о том, что новое качество порождает новые возможности.

На прошлой неделе в ходе IX Московской конференции по международной безопасности министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что практически уже завершается создание трех упомянутых ранее центров подготовки военнослужащих двух стран.

«В ближайшее время с нашими российскими коллегами рассчитываем завершить создание совместных центров подготовки войск и сил – как на территории Республики Беларусь, так и Российской Федерации: в Калининградской и Нижегородской областях», – сказал он

Кроме того, генерал-лейтенант Хренин сказал, что Минск и Москва продолжат развивать совместную региональную группировку войск.

Это значит, что на смену, хоть и частым, но все же периодическим совместным мероприятиям подготовки, придет непрерывный процесс учебы в едином центре по единым программам и российских, и белорусских военных. На одних и тех же образцах вооружения и военной техники – самых современных. А значит, проблемы со слаженностью и сопрягаемостью будут решены.

Как ранее указывало российское военное ведомство, на базе центра, который будет размещен на территории Беларуси, планируется организовать совместную подготовку экипажей самолетов Су-30СМ, обучение специалистов работе на современных ЗРК, состоящих на вооружении ВС РФ.

Кроме того, минобороны России предполагает также «совместное выполнение учебно-боевых задач».

Владимир Вуячич