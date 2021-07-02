Компания Austal USA передала ВМС США боевой корабль прибрежной зоны LCS-28 "Саванна"

ЦАМТО, 1 июля. Компания Austal Limited 28 июня объявила о состоявшейся на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) передаче ее подразделением Austal USA командованию ВМС США нового боевого корабля прибрежной зоны класса "Индепенденс", LCS-28 "Саванна".

LCS-28 "Саванна" является 14-м кораблем LCS класса "Индепенденс", который построен компанией Austal USA для ВМС США. Резка первых листов стали для LCS-28 началась на предприятии Austal USA летом 2018 года. Церемония закладки и аутентификации киля состоялась 20 сентября 2019 года, крещения – 5 июня 2021 года.

По заявлению компании, за счет повышения эффективности производства, Austal USA завершила строительство корабля менее чем за три года – на 12 месяцев быстрее, чем предыдущие корабли серии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. Головной корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года.

Ранее Austal USA передала ВМС США 13 кораблей прибрежной зоны. Последним в декабре 2020 года был поставлен LCS-26 "Мобайл", который вошел в боевой состав флота 22 мая 2021 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле в различных стадиях строительства находятся еще несколько кораблей серии: LCS-30 "Канберра", LCS-32 "Санта-Барбара", LCS-34 "Огаста", LCS-36 "Кингсвилл". Заключен контракт на LSC-38 "Пирр", строительство которого начнется в ближайшее время.

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.