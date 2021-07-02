Санкции на поставку в РФ микроэлектроники создают риски в производстве космических аппаратов - годовой отчет РКК "Энергия"

Москва. 1 июля. ИНЕРФАКС - Санкции со стороны США и европейских стран, ограничивающие поставку в РФ микроэлектроники, вызывают риски в сфере производства автоматических космических аппаратов, говорится в годовом отчете Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

В документе сообщается, что одним из наиболее важных факторов, определяющими отраслевые риски для корпорации в сфере производства автоматических космических аппаратов, является введение санкций, ограничивающих приобретение электронных компонентов за рубежом у ведущих производителей.

Также в качестве рисков в отчете указываются появление на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития - таких как Китай, Индия, Япония и "политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих потенциальный рынок продукции и услуг".

"Несмотря на постоянное усиление санкций США в отношении России, это давление (санкционное - ИФ) в меньшей степени касается совместных программ с НАСА в области пилотируемой космонавтики", - отмечается в отчете корпорации.

В феврале в квартальном отчете РКК "Энергия" говорилось, что санкции со стороны США и Европейских стран вызвали риск ограничения международного сотрудничества в работе корпорации.

"Необходимо отметить наличие ряда негативных факторов, затрагивающих, в том числе, деятельность ПАО "РКК "Энергия". В частности, в связи с санкциями со стороны США и стран Европы возник риск ограничения международной кооперации при осуществлении ряда проектов", - говорилось в отчете.

Как сообщал ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов.