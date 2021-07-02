Два больших десантных корабля Северного флота РФ пока остаются в Черном море - военные

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота в настоящее время выполняют задачи в Черном море, сообщил флот в четверг.

"Сегодня корабли Кольской флотилии разнородных сил принимают участие в различных межфлотских учениях. Вдали от постоянных пунктов базирования - в Чёрном море - действуют большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота РФ.

В Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

Российские военные следят за учениями Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.