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Интерфакс-АВН

Два больших десантных корабля Северного флота РФ пока остаются в Черном море - военные

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Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото
Большой десантный корабль Александр Отраковский. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Sasha Krotov

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота в настоящее время выполняют задачи в Черном море, сообщил флот в четверг.

"Сегодня корабли Кольской флотилии разнородных сил принимают участие в различных межфлотских учениях. Вдали от постоянных пунктов базирования - в Чёрном море - действуют большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский", - говорится в сообщении пресс-службы Северного флота РФ.

В Черном море проходят крупные маневры Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

Российские военные следят за учениями Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

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