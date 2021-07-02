Путин: даже если бы британский эсминец был потоплен, мировой войны не случилось бы (Санкэй симбун, Япония)

Японские СМИ считают, что слова Путина о потоплении британского эсминца, сказанные 30 июня, являются «черной меткой» в адрес Японии. Теперь в своей военно-морской активности ей нужно быть осмотрительнее. Читатели пишут: «Наши жизни становятся дешевле», «Теперь нам противостоят Россия вместе с Китаем — страшная сила!»

Президент России Владимир Путин заявил 30 июня, что российский военно-морской флот и ВКС страны нанесли "предупреждающие удары" в отношении британского эсминца, совершившего "провокацию" в Черном море на юге Украины недалеко от Крымского полуострова, который фактически контролируется Россией.

"Потопление британского корабля не привело бы к третьей мировой войне, потому что я понимаю, что тот, кто ее устроил, не может быть победителем", - сказал он, демонстрируя военную мощь своей страны и явно сдерживая западную сторону.

Путин выступил в прямом эфире национального телевидения России, чтобы ответить на вопросы общественности в ходе ежегодной "Прямой линии".

Путин сказал, что британский корабль вошел в объявленные Россией "территориальные воды" и "провоцировал" Россию, добавив, что в "провокации" участвовал и американский разведывательный самолет. Путин заявил: "Россия не хочет, чтобы в мире разразилась новая война, но мы будем сражаться на нашей территории за наше будущее". Президент России заверил, что Россия не откажется от военных методов, чтобы защитить Крым.

Путин также подверг критике Запад за усиление своих сил у границы с Россией под предлогом того, что Россия проводит военные учения в Крыму и в других регионах страны.

Что касается внутренней политики, то в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в России, Путин заметил, что "только вакцинация населения может предотвратить разрастание пандемии". Однако он высказался против принудительной вакцинации и сказал, что прививки должны оставаться добровольными.

Коснувшись новых указаний властей об обязательной вакцинации работников образования, здравоохранения и сферы услуг, Путин подчеркнул, что эта мера основана на внутреннем российском законодательстве и призвана защитить широкие слои населения от инфекции. Местные российские власти, прежде всего московские, в настоящее время организуют широчайшую кампанию вакцинации населения против covid-19.

В России существует глубоко укоренившееся чувство настороженности в отношении отечественных вакцин, которые были одобрены, как полагают многие, в условиях отсутствия крупномасштабных клинических испытаний. В настоящее время российские власти развернули широкую кампанию вакцинации населения российской вакциной "Спутник V", и общественность возражает против этого.

Комментарии японских читателей с портала Yahoo News Japan

nekozamurai

Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии.

Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море.

Эти заявления могут подразумевать, что если военные корабли Японии, НАТО, QUAD и других стран и группировок будут "провоцировать" китайцев в акватории тех островов, на которых они понастроили своих укреплений, то китайцы могут их атаковать.

Путин и Си Цзиньпин заодно против Японии.

har

Действительно, это не тот случай, чтобы начинать мировую войну. Вот если будет осуществлена ядерная атака!

tim

А что же это англичане ничего не предпринимали, только наблюдая за боевыми полетами российских истребителей Су. Испугались?

Ведь говорят, зенитные ракеты у них были в полной боеготовности.

И все же России не удастся вечно отстаивать свои территориальные права в отношении Крыма под таким давлением!

mam

Путин излишне самоуверен. Британия и Америка не смолчали бы, если бы был потоплен эсминец флота Ее Величества. А вот помог бы Путину сейчас Китай - это еще вопрос!

qnc

Сильное заявление Путина, рассчитанное на внутреннего потребителя. Ему нужно оглянуться вокруг себя и посмотреть, скольким людям может он реально доверять в своем окружении. А то оно его самого и потопит!

*****

В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении северных территорий. Сколько еще будем мы оставаться "пай-мальчиками"? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернем! Хотя это теперь и опасно!

m09

Если не начнется Третья мировая война, то Россия вечно так и будет в проигравших.

Путин-сан, аригато-о (спасибо).

sab

Теперь новому альянсу QUAD, в том числе и Японии, в Тихом и Индийском океане предстоит противостоять уже не одному Китаю, но еще и России! Дело становится опасным!

snt

Человеческая жизнь становится все дешевле! И жизни японцев тоже!

sor

Америка и Британия все упорнее разрушают послевоенный Ялтинский миропорядок!

jou

Союз России и Китая - страшная вещь! И Япония должна его бояться!

Юити Онода (Yuichi Onoda)