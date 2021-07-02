Delfi (Литва): сначала — мигранты, сейчас — ракеты на границе с Литвой

В Литве, где регулярно проводятся масштабные учения НАТО и размещены американские войска, вдруг забеспокоились по поводу перемещения военной техники на территории Белоруссии. В чем же причина? Оказывается, по мнению автора, силы ПВО Белоруссии могут «покушаться» на самолеты на территории Литвы.

В течение нескольких недель Литва сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов из Белоруссии. Но не только это наращивает напряжение. Недалеко от границы с Литвой было замечено движение военной техники. Как минимум одно подразделение с системой противовоздушной обороны размещено в нескольких десятках километрах от границы с Литвой.

В среду на телеграм-канале Nexta появилось несколько записей, на которых зафиксирована военная техника недалеко от границы с Литвой - комплексы ПВО. На одной записи видно, как техника проезжает мимо региональной больницы в Мяделе (50 км от границы с Литвой) и движется на север. На видео видна не только сама больница, но и указатель на костел Божией Матери Шкаплерной.

Сделавший видео человек идентифицировал технику как береговой ракетный комплекс "Бастион", но он ошибся. На самом деле на видео - зенитный ракетный комплекс С-300 - мобильный радар и как минимум два комплекса по 4 ракеты. Максимальная их дальность пуска зависит от модификации - P, PS или M и может составлять 200 км. Это значит, что режим Александра Лукашенко своими ракетами может покрыть часть воздушного пространства Литвы и покушаться на самолеты на территории Литвы.

На втором видео видна батарея ракет С-300. На Nexta сказано, что эта часть замечена на пустоши недалеко от Мяделя. Это не первый случай, когда режим демонстрирует свою военную мощь на границе с Литвой. В прошлом году там проводились учения.

Как и в прошлый раз, за действиями белорусских военных следят силы НАТО: над Литвой кружили американские самолеты-разведчики RC-12X Guardrail и Artemis - они собирали данные о белорусской технике и другую информацию. Напряжение на границе с Белоруссией в настоящее время связано и с нелегальной миграцией.

Вайдас Салджюнас