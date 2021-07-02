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Интерфакс-АВН

"Алмаз - Антей" представит гражданскую продукцию на международной выставке в Екатеринбурге

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Подводный беспилотник "САРМА"
Подводный беспилотник "САРМА".
Источник изображения: gazeta.ru

Будет презентован глубоководный беспилотник "Сарма" для исследования глубин Мирового океана

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Прототип автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма" и другую гражданскую продукцию покажет концерн ВКО "Алмаз - Антей" на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2021, которая пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

"Холдинг представит свои инновационные разработки гражданского назначения. Планируется также проведение переговоров с партнёрами и подписание ряда соглашений. Экспозиция "Алмаз - Антея" станет площадкой для обсуждения сотрудничества и совместных проектов с участниками рынков B2B и B2G", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространённом в четверг.

На стенде холдинга "можно будет ознакомиться с серийной высокотехнологичной продукцией гражданского назначения, перспективными разработками, а также инновационными возможностями холдинга и его партнеров". "Девять дочерних обществ концерна в качестве соэкспонентов представят образцы техники и оборудования для различных областей промышленности", - говорится в пресс-релизе.

В частности, на стенде концерна впервые будет представлен массо-габаритный прототип автономного необитаемого подводного аппарата "Сарма", изготовленный АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" в рамках реализации проекта Фонда перспективных исследований (разработчик аппарата - АО "ЦКБ "Лазурит").

Этот подводный беспилотник сможет в течение продолжительного времени, в том числе подо льдом, проводить исследования глубин Мирового океана, транспортировать различные грузы. Он также способен обслуживать подводные сооружения и коммуникации, управлять подводным оборудованием нефтегазового комплекса, осуществлять поиск затонувших объектов, сказано в сообщении.

Также участники выставки смогут получить информацию о результатах и производстве холдингом высокотехнологичного медицинского оборудования, другой продукции гражданского назначения.

По словам заместителя генерального директора по производственно-технологической политике Александра Ведрова, одной из главных целей участия концерна в ИННОПРОМ-2021 "является реализация стратегических задач по диверсификации производства и импортозамещению, улучшение кооперации между государственными структурами, промышленностью и бизнесом, а также поиск новых подходов и инициатив, партнеров, заказчиков и рынков сбыта нашей продукции".

"В ходе выставки специалисты концерна примут активное участие в деловой программе и раскроют перспективные направления работы холдинга", - сказал Ведров, которого цитирует пресс-служба.

Ведров подчеркнул, что "Алмаз - Антей" "в качестве надёжного индустриального и финансово устойчивого партнёра уделяет приоритетное внимание продвижению инновационной продукции гражданского назначения как на отечественный, так и зарубежный рынки".

"Мощная научно-производственная база концерна, которая в последние годы вышла на новый виток своего развития, станет залогом взаимовыгодного сотрудничества, тесной экономической и технологической кооперации", - отметил он.

Ведров также сообщил, что "Алмаз - Антей" обладает мощным научно-производственным потенциалом, и это способствует применению инновационных разработок и технологий для изготовления широкого спектра гражданской продукции.

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Россия
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Алмаз-Антей
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