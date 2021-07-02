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Интерфакс-АВН

Россия окажет Таджикистану помощь в случае нарастания террористической угрозы с территории Афганистана - Шаманов

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: psgp.ru

Душанбе. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Россия в рамках обязательств по ОДКБ окажет Таджикистану необходимую помощь в случае усиления террористических угроз с территории Афганистана по мере вывода из страны американских войск, заявил журналистам в четверг глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов перед заседанием совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ в Душанбе.

"Если потребуется, мы, конечно, в рамках обязательств по ОДКБ будем оказывать помощь всестороннюю Таджикистану (в случае нарастания террористической угрозы). Мы его, естественно, в одиночку не оставим", - сказал Шаманов, входящий в российскую делегацию.

По его словам, ситуация в Афганистане будет обсуждаться на совете ПА ОДКБ. "Я думаю, эта тема больше в плоскости оценочной может затрагиваться. На сегодняшний день - мы вчера и сегодня беседовали с коллегами - такого острого беспокойства руководство государства Таджикистан не высказывает", - отметил он.

При этом с точки зрения прогнозирования, уверен Шаманов, этот вопрос необходимо держать на контроле. "Наш комитет проводит системные мероприятия по оценке ситуации. Мы предупреждали о переброске части бандформирований летательными аппаратами европейских государств и американцев из Ирака в северный Афганистан. Это было несколько лет назад. То есть ситуация постоянно на мониторинге", - подчеркнул депутат.

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Афганистан
Ирак
Россия
США
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Шаманов Владимир
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