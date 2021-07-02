100 лет КПК - сильная страна должна иметь сильную армию

В Пекине на площади Тяньаньмэнь проходят праздничные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает информационное агентство Синьхуа. По данным властей, собралось более 30 тысяч человек.

С торжественной поздравительной речью выступил председатель КНР и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

На протяжении ста лет вся борьба Коммунистической партии Китая , которая сплачивала и вела за собой китайский народ, была направлена на достижение одной цели - великого возрождения китайской нации, сказал он в своем выступлении.

По его словам, китайские коммунисты-первопроходцы основали КПК, сформировали великий дух ее основания, характеризующийся приверженностью к истине и идеалам, следованием изначальной цели и выполнением возложенной миссии, готовностью к самопожертвованию и героической борьбе, преданностью партии и стремлением оправдать ожидания народа.

Кроме того, сообщает Eadaily, китайский лидер заявил о необходимости превратить Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в одну из сильнейших армий мира для защиты национальных интересов КНР.

«НОАК должна стать вооруженными силами мирового класса с еще более высокими возможностями, чтобы быть способной надежно защитить суверенитет, безопасность и интересы развития страны. Извлекая уроки из прошлого и защищая свое будущее, необходимо ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил. Сильная страна должна иметь сильную армию, только мощные вооруженные силы способны обеспечить национальную безопасность», — сказал глава китайского государства, одновременно являющийся председателем Центрального военного совета страны.