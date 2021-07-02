Министры обороны США и Германии подтвердили готовность к совместному противостоянию "стратегическим конкурентам" - Пентагон

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Министры обороны США Ллойд Остин и Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время встречи в Вашингтоне подтвердили, что обе страны готовы продолжать сотрудничество в различных областях, в том числе в деле противостояния политике и действиям "стратегических конкурентов", сообщил Пентагон.

"Лидеры согласились с важностью продолжения тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Германией в целях укрепления альянса НАТО, завершения упорядоченного вывода войск из Афганистана, поддержания международного порядка, основанного на правилах, и противодействия пагубному влиянию стратегических конкурентов", - отметила пресс-служба Минобороны США.

Остин и Крамп-Карренбауэр посетили военно-морскую базу Норфолк в Вирджинии и пришвартованный там авианосец USS Harry S. Truman.

Этим они подчеркнули "прочное военное сотрудничество между США и Германией, взаимную приверженность углублению американо-германского сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе", отметил Пентагон.