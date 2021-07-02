Войти
Вестник Мордовии

Не слишком известный гусеничный "Корнет-Т" – настоящий убийца "Абрамсов"

393
0
0

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Обычно, когда говорят о современных российских самоходных противотанковых комплексах, как правило вспоминают ПТРК "Хризантема". Однако в российской армии существует еще одна боевая машина, к сожалению, менее известная, выполненная также на базе БМП-3, и она также предназначена для уничтожения бронетехники.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Речь идет о 9П162 комплекса 9К128 "Корнет-Т", которая, как понятно из названия, вооружена шестнадцатью дальнобойными ПТУР "Корнет", имеющими полуавтоматическую систему наведения по лазерному лучу. Такое оружие способно поражать в любое время суток даже самые тяжело бронированные основные боевые танки, вроде "Меркава-4", Леклерк", М1А2 "Абрамс", "Леопард-2А6" и др.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Две направляющие позволяют осуществлять одновременный запуск двух ракет, что осложняет работу применяемых комплексов активной защиты танков.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Также возможно уничтожение низколетящих воздушных целей. В течение одной минуты экипаж может применить до 4 ПТУР. Заряжание осуществляется имеющимся на борту специальным механизмом.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевая масса - 18 тонн. Экипаж - механик-водитель и командир-оператор. Максимальная скорость по шоссе - до 70 км/ч и до 10 км/ч на плаву. Запас хода - 600 км.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Merkava
БМП-3
Корнет
Похожие новости
14.06.2019
Т-55 – танк всех времен и народов
26.12.2017
У России есть ракеты для уничтожения натовских танков в случае начала войны
24.03.2014
Российская армия должна стать более гибкой и лучше оснащенной
06.03.2013
Эмиратские ворота российской «оборонки»
28.11.2011
Противотанковая брешь Минобороны все расширяется
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 08:01
  • 1
Санкции на поставку в РФ микроэлектроники создают риски в производстве космических аппаратов - годовой отчет РКК "Энергия"
  • 02.07 05:38
  • 56
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.07 05:30
  • 822
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.07 05:11
  • 3
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 02.07 05:07
  • 19
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 02.07 04:58
  • 345
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 02.07 02:32
  • 3
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
  • 01.07 20:48
  • 5
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.07 20:34
  • 41
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 01.07 19:41
  • 2
Подведены итоги работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям во II квартале 2021 года
  • 01.07 18:53
  • 6
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 18:03
  • 23
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 01.07 13:33
  • 27
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.07 02:06
  • 64
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России