Не слишком известный гусеничный "Корнет-Т" – настоящий убийца "Абрамсов"

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Обычно, когда говорят о современных российских самоходных противотанковых комплексах, как правило вспоминают ПТРК "Хризантема". Однако в российской армии существует еще одна боевая машина, к сожалению, менее известная, выполненная также на базе БМП-3, и она также предназначена для уничтожения бронетехники.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Речь идет о 9П162 комплекса 9К128 "Корнет-Т", которая, как понятно из названия, вооружена шестнадцатью дальнобойными ПТУР "Корнет", имеющими полуавтоматическую систему наведения по лазерному лучу. Такое оружие способно поражать в любое время суток даже самые тяжело бронированные основные боевые танки, вроде "Меркава-4", Леклерк", М1А2 "Абрамс", "Леопард-2А6" и др.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Две направляющие позволяют осуществлять одновременный запуск двух ракет, что осложняет работу применяемых комплексов активной защиты танков.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Также возможно уничтожение низколетящих воздушных целей. В течение одной минуты экипаж может применить до 4 ПТУР. Заряжание осуществляется имеющимся на борту специальным механизмом.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Боевая масса - 18 тонн. Экипаж - механик-водитель и командир-оператор. Максимальная скорость по шоссе - до 70 км/ч и до 10 км/ч на плаву. Запас хода - 600 км.

Лев Романов