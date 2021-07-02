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Россия и США: близится очередное противостояние кораблей ВМС? (The National Interest, США)

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Открытие военных учений Sea Breeze на Украине 2021
Открытие военных учений Sea Breeze на Украине 2021.
Источник изображения: © REUTERS,

США заявили, что участие эсминца USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки США Украине. В учениях НАТО в Черном море принимают участие 32 страны, которые направят для участия около пяти тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

После произошедшего совсем недавно скандала с эсминцем ВМС Великобритании "Деферндер" (HMS Defender) Кремль вновь выражает озабоченность по поводу того, что в территориальных водах, на которые он заявляет свои права, проводит операции другой корабль НАТО.

Национальный центр управления обороной Российской Федерации объявил в субботу, что следит за передвижениями американского ракетного эсминца "Росс" (USS Ross): "Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Ross ВМС США, зашедшего 26 июня в акваторию Черного моря", - заявили в Центре. Эсминец "Росс", последний из семейства эсминцев с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) в модификации "Флайт I" (Flight I), был введен в строй в 1997 году. "Росс" был одним из четырех эсминцев класса "Арли Берк", приписанных к военно-морской базе в Испании, которые в 2016 году были модернизированы и оснащены уникальной системой радиоэлектронной борьбы, улучшенной системой наведения и корабельным зенитным артиллерийским комплексом "Фаланкс" (Phalanx CIWS).

Эсминец "Росс" вошел в акваторию Черного моря в рамках ежегодных учений "Морской бриз" (Seabreeze), проходящих с участием США и Украины, которые начались в конце июня и продлятся до 23 июля. "Сценарий учений предполагает объединение вооруженных сил из Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии для проверки различных военных дисциплин на море, суше и в воздухе, включая боевые действия на суше, противодействие кораблям и системам ПВО, а также отработку навыков обезвреживания боеприпасов", - говорится в заявлении пресс-службы Шестого флота США. Высокопоставленные украинские военные чиновники добавили, что учения "Сибриз" этого года будут "самыми масштабными с 1997 года".

В них принимают участие 32 страны, которые направят для участия около пяти тысяч военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов.

"Эсминец "Росс" передового базирования, приписанный к военно-морской базе Рота, Испания, проводит военно-морские операции в районе ведения операций Шестого флота США в целях защиты интересов национальной безопасности США в Европе, - говорится в заявлении. - Военно-морской флот США регулярно проводит операции в Черном море в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Монтре…. Эсминец "Росс" является одним из четырех эсминцев ВМС США, базирующихся в Роте, Испания, и находится в распоряжении командира 65-й оперативной группы в целях укрепления Комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны (IAMD) НАТО". В 2019 году эсминец "Росс" заходил в украинский портовый город Одесса, что было одним из нескольких визитов судов НАТО в том году. Украина регулярно предоставляет силам НАТО проход и доступ в порты для проведения учений вблизи морских границ, которые Россия объявила своими.

Помимо выполнения других внешнеполитических целей учения "Сибриз" должны продемонстрировать поддержку Вашингтоном территориальной целостности Украины в условиях продолжающегося дипломатического противостояния между Россией и Западом. Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин (Kristina Kvien) добавила, что "участие эсминца "Росс" в морских учениях "Сибриз" в этом году является реальной демонстрацией поддержки США Украине и сейчас необходимо как никогда". Одним из центральных геополитических вопросов является статус Крыма, который был аннексирован Россией в 2014 году, но остается международно признанным как часть Украины. На прошлой неделе, после того, как британский эсминец типа 45 "Дефендер" (Defender) углубился на три километра в территориальные воды у побережья Крыма, на которые Россия заявляет свои права, российские корабли береговой охраны и Черноморского флота произвели предупредительные выстрелы и сбросили бомбы по курсу следования британского корабля, чтобы заставить его покинуть эти воды.


Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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Продукция
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