Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре аппарата в интересах военного ведомства США, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод всех спутников подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск в рамках миссии Transporter-2 был осуществлен в 15:31 по времени Восточного побережья США (22:31 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ракета вывела на орбиту 85 коммерческих и государственных малых космических аппаратов, в том числе четыре для Управления космических разработок Пентагона, а также еще три спутника Starlink для пополнения создаваемой компанией SpaceX системы глобальной сети интернет-покрытия.