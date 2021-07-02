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Известия.ru

Саммит США и РФ назвали в ФРГ возможностью диалога по контролю вооружений

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который состоялся в Женеве, является свидетельством возможности диалога по части контроля над вооружениями, вне зависимости от существующих разногласий в двусторонних отношениях государств. Об этом в среду, 30 июня, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе конференции на «Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов» (признана нежелательной на территории РФ).

«В первую очередь, я считаю, что этот саммит направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место, а также то, что <...> (есть сферы — Ред.), например, контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, где вы видите, что, несмотря на все конфликты, там есть плоскость для диалога», — цитирует сообщение немецкого министра обороны ТАСС.

Ранее, 29 июня, защитник интересов русскоязычной прослойки населения Латвии, председатель социал-демократической партии «Согласие» Янис Урбанович заявил о том, что решение государств Восточной Европы, в том числе Риги, отказаться от диалога с Россией на уровне Евросоюза играет против указанных стран. Он сослался на женевский саммит российского и американского лидеров, который стал демонстрацией изменения тональности отношений России и Соединенных Штатов.

23 июня газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести встречу между лидерами стран ЕС и Путиным. Отмечалось, что инициативу приглашения российского лидера на саммит с главами стран альянса поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Также идею позитивно оценил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.

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