Меры стимулирования экспорта ПО недостаточны – РУССОФТ.

В конце прошлой недели на конференции ЦИПР 2021 прошла панельная дискуссия «Экспорт в новых реалиях» — экспортёры ПО обсудили региональные и федеральные меры содействия экспорту и иностранные практики по поддержки внешнеэкономической деятельности.
Итоги внешней торговли российским софтом в год пандемии превзошли прогнозы. По данным РУССОФТ, совокупная выручка российских софтверных компаний по итогам 2020 года составила 1,305 триллиона рублей, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Продажи внутри России также выросли примерно на 16,5%.
Эти данные, заметим, не подтверждаются данными Российского экспортного центра и ЦБ.
Экспортёры ПО, а именно их объединяет РУССОФТ, отмечают проблематичность получения государственной поддержки экспорта. Они сетуют на бюрократические сложности сочетания региональных и федеральных мер поддержки, необходимость дорабатывать инструменты поддержки в части «мягких» мер, которые включают в себя PR российских технологий на новых рынках или внедрение обучающих программ по отечественным программным продуктом (или с использованием таковых) для школьников и студентов.
Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, рассказал про важность трансляции успешного российского опыта цифровизации. Качественные AI-продукты сегодня особо актуальны, считает эксперт.
Владимир Литошенко, старший вице-президент FirstLine Software, член правления НП РУССОФТ, в своем выступлении указал на то, что сейчас большое количество мер поддержки, во-первых, дублируется институтами, а во-вторых, не релевантны для существенной части ИТ-компаний. Важно в этом вопросе учитывать, что ИТ-отрасль многогранна — это и производители оборудования, и производители программных продуктов, и компании, предоставляющие услуги разработки на заказ. Все они по-разному работают на зарубежном рынке. Нельзя всех равнять под одну гребенку.
Ситуация на рынке
Помимо панельной дискуссии РУССОФТ «Экспорт в новых реалиях» в деловых мероприятиях ЦИПРа 2021 участвовали первые лица компаний, входящих в состав НП РУССОФТ, которые указали на первостепенные проблемы, задачи, тенденции и крупные достижения в отрасли.
Максим Болотов, генеральный директор INOSTUDIO, считает, что создание методик оценки цифровой зрелости вузов — важный инструмент самооценки, дающий возможность учебным заведениям получить систему координат в зоне неопределённости цифрового образа будущего образования.
Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита», уверена, что отрасль находится в той точке развития ИТ, когда невозможно полагаться на знания, которые она накопила и превратила в, казалось бы, устойчивую систему.
Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», член правления НП РУССОФТ, отметил важность разработки не только технологической составляющей, но и создания коммуникационной площадки при формировании Минэкономразвития новых экосистем для регулирования деятельности международных платформенных решений на российском рынке.
Игорь Кириченко, генеральный директор NAUMEN, подметил тот факт, что предприятия промышленности уверенно стремятся к трансформации.
Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис», объявил о подписании соглашения с Министерством национального образования и профессионального обучения Республики Джибути.
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», член правления НП РУССОФТ, уверен, что пандемия изменила отношение бизнеса к информационной безопасности в лучшую сторону.
Владимир Рубанов, СТО Huawei R&D Russia, член правления НП РУССОФТ, указал на то, что в мире сейчас около полумиллиона проектов на базе Open Source и более 50 миллионов разработчиков вовлечены в эти проекты. Однако около 80% из них сегодня неактивны, но это не значит, что они не будут востребованы в дальнейшем.
Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО», член правления НП РУССОФТ, подметил тот факт, что отрасли фактически удалось самостоятельно сформировать отечественные сквозные решения.
Анастасия Спирькова, заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux, считает, что при планировании импортозамещения необходимо уделить внимание пилотным проектам — это позволит удостовериться в работоспособности всего ПО и инфраструктуры.