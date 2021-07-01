Меры стимулирования экспорта ПО недостаточны – РУССОФТ.

В конце прошлой недели на конференции ЦИПР 2021 прошла панельная дискуссия «Экспорт в новых реалиях» — экспортёры ПО обсудили региональные и федеральные меры содействия экспорту и иностранные практики по поддержки внешнеэкономической деятельности.

Итоги внешней торговли российским софтом в год пандемии превзошли прогнозы. По данным РУССОФТ, совокупная выручка российских софтверных компаний по итогам 2020 года составила 1,305 триллиона рублей, что на 16,5% больше, чем годом ранее. Продажи внутри России также выросли примерно на 16,5%.

Эти данные, заметим, не подтверждаются данными Российского экспортного центра и ЦБ.

Экспортёры ПО, а именно их объединяет РУССОФТ, отмечают проблематичность получения государственной поддержки экспорта. Они сетуют на бюрократические сложности сочетания региональных и федеральных мер поддержки, необходимость дорабатывать инструменты поддержки в части «мягких» мер, которые включают в себя PR российских технологий на новых рынках или внедрение обучающих программ по отечественным программным продуктом (или с использованием таковых) для школьников и студентов.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, рассказал про важность трансляции успешного российского опыта цифровизации. Качественные AI-продукты сегодня особо актуальны, считает эксперт.

За три года наша экспортная выручка выросла в пять раз, ключевой спрос сформировали масштабные платформенные решения, — поделился финансовыми результатами представитель ЦРТ. — Комплексные решения, закрывающие потребности целиком, становятся все более востребованными. Для экспорта в новых реалиях по-прежнему важно в первую очередь создавать качественные продукты, понимать менталитет заказчика, обеспечивать высокую локализацию продуктов, развивать партнерскую сеть, демонстрировать успешные референсы. Все это поможет завоевать доверие в целевом регионе присутствия и может способствовать зарубежной экспансии. Важно поддерживать трансляцию успешного российского опыта цифровизации государства и бизнеса — продуктов Made in Russia, стимулировать упрощение регуляторики в экспорте софта и высокотехнологичной продукции, в том числе — валютного контроля.

Владимир Литошенко, старший вице-президент FirstLine Software, член правления НП РУССОФТ, в своем выступлении указал на то, что сейчас большое количество мер поддержки, во-первых, дублируется институтами, а во-вторых, не релевантны для существенной части ИТ-компаний. Важно в этом вопросе учитывать, что ИТ-отрасль многогранна — это и производители оборудования, и производители программных продуктов, и компании, предоставляющие услуги разработки на заказ. Все они по-разному работают на зарубежном рынке. Нельзя всех равнять под одну гребенку.

Ситуация на рынке

Помимо панельной дискуссии РУССОФТ «Экспорт в новых реалиях» в деловых мероприятиях ЦИПРа 2021 участвовали первые лица компаний, входящих в состав НП РУССОФТ, которые указали на первостепенные проблемы, задачи, тенденции и крупные достижения в отрасли.

Максим Болотов, генеральный директор INOSTUDIO, считает, что создание методик оценки цифровой зрелости вузов — важный инструмент самооценки, дающий возможность учебным заведениям получить систему координат в зоне неопределённости цифрового образа будущего образования.

Мы как ИТ с одной стороны готовы делиться экспертизой отрасли, основанной на мировой практике. С другой — мы крайне заинтересованы в росте, как цифровых компетенций самого вуза, так и его выпускников, — отметил эксперт.

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Акронис Инфозащита», уверена, что отрасль находится в той точке развития ИТ, когда невозможно полагаться на знания, которые она накопила и превратила в, казалось бы, устойчивую систему.

Какой софт нужен, как работают платформы, как формируется экосистема, что такое цифровая трансформация. Понимание — это не факт, а акт, в котором мы сейчас находимся и от нашего живого участия, гибкости и активности зависит результат, — подчеркнула Бочерова.

Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт», член правления НП РУССОФТ, отметил важность разработки не только технологической составляющей, но и создания коммуникационной площадки при формировании Минэкономразвития новых экосистем для регулирования деятельности международных платформенных решений на российском рынке.

Учитывать мнения российских ассоциаций разработчиков и других заинтересованных объединений — вот ключ к успеху в создании национальных цифровых платформ, — резюмировал эксперт.

Игорь Кириченко, генеральный директор NAUMEN, подметил тот факт, что предприятия промышленности уверенно стремятся к трансформации.

Повышенный интерес мы наблюдаем к созданию центров компетенций и сервисной модели, повышению производительности труда, в том числе с помощью дополненного интеллекта, аккумуляции человеческого капитала и знаний, — сказал представитель NAUMEN.

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «МойОфис», объявил о подписании соглашения с Министерством национального образования и профессионального обучения Республики Джибути.

Сегодня мы видим высокий спрос на российские ИТ-продукты на Африканском континенте. Правительства африканских стран прикладывают большие усилия для интеграции современных технологий в систему государственного управления, проектируют и создают информационные системы на базе безопасных программных продуктов. Ключевым трендом в Африке является безопасность данных и стремление применять частные облака, которые можно развернуть в ЦОД на территории своей страны, — заявил Комиссаров.

Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», член правления НП РУССОФТ, уверен, что пандемия изменила отношение бизнеса к информационной безопасности в лучшую сторону.

Удаленка задала тренд на ИБ-аутсорсинг, который мы по счастливой случайности запустили в 2019 году, — поделился своими наблюдениями специалист. — Думаю, что в скором времени тенденция станет данностью для небольших компаний, а крупные игроки станут чаще использовать тренд, чтобы «потестировать» ПО и дать руководству больше аргументов в его пользу. Кроме того, мы с коллегами сходимся, что сегодня как никогда важен обмен опытом, консолидация ИБ-специалистов. Эта сфера всегда была довольно закрытой. Назрела необходимость создавать сообщества безопасников.

Владимир Рубанов, СТО Huawei R&D Russia, член правления НП РУССОФТ, указал на то, что в мире сейчас около полумиллиона проектов на базе Open Source и более 50 миллионов разработчиков вовлечены в эти проекты. Однако около 80% из них сегодня неактивны, но это не значит, что они не будут востребованы в дальнейшем.

Эти полумертвые открытые проекты в конечном итоге нам будут полезны, когда тот самый искусственный интеллект у нас будет, — объяснил Рубанов. — Он, я уверен, будет доставать ценные кусочки даже из этих Оpen Source-проектов. Я уже смотрю на этот массив как на такую мировую Bigdata знаний, сделанную по открытой модели. И, собственно, эта Bigdata нам пригодится на следующих этапах нашего технологического развития.

Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО», член правления НП РУССОФТ, подметил тот факт, что отрасли фактически удалось самостоятельно сформировать отечественные сквозные решения.

На ЦИПРе было представлено полностью российское комплексное решение для МФЦ, которое уже работает на базе нашей операционной системы «Альт» в городе Орел, — привел пример представитель «Базальт СПО».

Анастасия Спирькова, заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux, считает, что при планировании импортозамещения необходимо уделить внимание пилотным проектам — это позволит удостовериться в работоспособности всего ПО и инфраструктуры.

Процесс импортозамещения должен быть технологически правильно выстроен, особенно в децентрализованных организациях, — подчеркнула эксперт. — Помимо анализа их информационных систем, необходимо выяснить, все ли регионы пользуются одной версией ПО. На практике мы сталкиваемся со случаями, когда головная организация в качестве «пилота» тестирует более новую версию продукта, а в остальных — работают на старой. Такая несогласованность нередко приводит к сбоям и нестыковкам. Чтобы миграция на отечественное ПО прошла эффективно, ее нужно правильно организовать на всех стадиях — от планирования и пилота до внедрения.