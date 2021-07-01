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ИноСМИ

Daily Star (Великобритания): странное и страшное российское оружие — от собак-камикадзе до «Каспийского монстра»

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Советский ракетный экраноплан "Лунь" на побережье Каспийского моря
Советский ракетный экраноплан "Лунь" на побережье Каспийского моря.
Источник изображения: © РИА Новости, Денис Абрамов

Владимир Путин играет военными мускулами, демонстрируя новое «глубоководное чудище» — подлодку длиной 180 метров, оснащенную роботизированным вооружением и торпедами «Посейдон». В этой связи автор вспоминает многие другие образцы оружия, придуманные в России, но чаще всего так и не использованные по назначению.

Россия играет мышцами, обстреляла предупредительными выстрелами корабль Королевского флота, а теперь представила свое последнее оружие - огромную подводную лодку длиной 180 метров.

Новая подводная лодка "Белгород" - глубоководное чудище с роботизированными манипуляторами для перерезания подводных кабелей и смертоносными ядерными торпедами "Посейдон".

Режим Владимира Путина уже обвинялся в покушении с применением нервно-паралитических ядов и ассоциируется с разработкой гиперзвукового ядерного оружия, боевых роботов и даже смертоносных энергетических лучей.

Но, как показывает Джеймс Мур, Россия стреляет "по-дикому" уже целый век…

Безумный самолет: спроектированный в 1970-х годах "Каспийский монстр", гигантский экраноплан класса "Лунь", был крупнее реактивного самолета и быстрее корабля.

Обладая потрясающими двигателями и вооруженный смертоносными противокорабельными ракетами, он был задуман скользить на воздушной подушке на высоте четырех метров над водой незаметно для противника. Но построили всего один, а сейчас превращают его в музей.

Полный космос: еще один причудливый аппарат советской разработки - МиГ-105, космический истребитель по прозвищу "Лапоть" в честь традиционной крестьянской обуви. Однако планы строительства курносого самолета, которому предназначалось встретить инопланетян, если они появятся, в 1960-х отменили из-за отсутствия финансирования.

Невероятная пушка: в 1950-х годах Советский Союз разработал безумную мобильную артиллерийскую установку с колоссальным 20-метровым стволом. Предполагалось, что она будет стрелять 420-мм снарядами и ядерным оружием. Хотя прототипы 2Б1 "Ока" были построены, от этой идеи всё же отказались: слишком разрушительной оказалась отдача.

Снежная шутка: Красная Армия разработала аэросани - своего рода танк на лыжах, чтобы сражаться в морозных условиях. Оснащенные авиационным двигателем с пропеллером и пулеметом, аэросани использовались в годы Второй мировой, перевозя экипаж по ледяным пустошам и одновременно поливая врага огнем.

Царь-танк: во время Первой мировой русские построили Царь-танк, который больше смахивал на мутировавший пенни-фартинг (старомодный велосипед с большим колесом, - прим. ИноСМИ). У него было два девятиметровых колеса для преодоления препятствий. Но 60-тонный гигант все время буксовал, и проект в конце концов свернули.

Среди других отвергнутых идей надо упомянуть танк-шнекоход со "штопорами" вместо траков и Ан-40 - летающий танк с крыльями как у биплана.

Причудливая стрельба: в годы холодной войны КГБ и болгарская секретная служба совместно разработали смертоносный зонт с потайным пневматическим механизмом, который выстреливал ядовитую капсулу с рицином. С его помощью в 1978 году в Лондоне убили писателя Георгия Маркова.

Еще советские агенты разработали пистолет-помаду для шпионок, который выстреливал 4,5-миллиметровой пулей, а также пистолет-пульверизатор, распылявший струю цианида.

Зверские проделки: во время Второй мировой Советы обвязывали собак взрывчаткой и дрессировали их подрывать вражеские танки - всего удалось подорвать 300 штук. А в бою при Монте-Кассино в Италии медведь по кличке Войтек подносил боеприпасы - и "дослужился" до звания капрала.

Еще российские военные учили дельфинов атаковать вражеских водолазов с гарпунами, а также совершать набеги на корабли в стиле камикадзе.


Джеймс Мур (James Moore)

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