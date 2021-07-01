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Интерфакс-АВН

Россия не остановит поставки в США титана и ракетных двигателей - Путин

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Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом Центре Маршалла (США)
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом Центре Маршалла (США).
Источник изображения: wikipedia

Он заявил, что "делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем"

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не будет приостанавливать поставки российских ракетных двигателей, а также титана в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях, до сих пор используют и широко наши ракетные двигатели для того, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Чего же нам, десятки лет поставляли, и чего же нам приостанавливать?" - заявил Путин в среду, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии" с россиянами.

Он также сообщил, что не планируется приостановка поставок российского титана, который используется в США для строительства самолетов "Боинг".

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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
Персоны
Путин Владимир
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