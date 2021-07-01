Россия не остановит поставки в США титана и ракетных двигателей - Путин

Он заявил, что "делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем"

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не будет приостанавливать поставки российских ракетных двигателей, а также титана в США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях, до сих пор используют и широко наши ракетные двигатели для того, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Чего же нам, десятки лет поставляли, и чего же нам приостанавливать?" - заявил Путин в среду, отвечая на вопросы в ходе "Прямой линии" с россиянами.

Он также сообщил, что не планируется приостановка поставок российского титана, который используется в США для строительства самолетов "Боинг".