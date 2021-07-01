Путин полагает, что даже потопление британского эсминца в Черном море не поставило бы мир на грань третьей мировой войны

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Если бы российские военные даже потопили британский эсминец в Черном море во время недавнего инцидента, мир бы не оказался на грани третьей мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны", - сказал Путин в среду во время "прямой линии" с россиянами.

Он назвал действия британского эсминца провокацией.

"Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите (угроза третьей мировой войны - ИФ), но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за своё будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде, это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море, а это существенный элемент во всей этой конструкции", - сказал Путин.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Военно-морские учения Sea Breeze-2021 стартовали в акватории Черного моря 28 июня. По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении "Си бриз - 2021", которое стартовало 28 июня 2021 г. в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении центра.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы. "Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал тогда Конашенков.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.