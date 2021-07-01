Jiji (Япония): японское министерство обороны укрепляет северный сектор боеготовности из-за угрозы России

Япония повышает градус антироссийской истерии. Министр обороны страны Нобуо Киси, инспектируя японские военные базы на Хоккайдо, прямо заявил, что «Россия является главным противником Японии». Политик призвал военнослужащих японских сил самообороны «обратить все внимание на северный сектор обороны для обеспечения безопасности и мира Японии».

Как сообщает одно из крупнейших японских телеграфных агентств Jiji Press, 29 июня министр обороны Японии Нобуо Киси начал инспекционную поездку по военным базам сил самообороны страны на острове Хоккайдо.

Во время посещения военно-воздушной базы сил самообороны в городе Титосэ министр заявил, что в настоящее время пристальное внимание военного руководства Японии привлекает "стремительное наращивание Россией своей военной активности на Дальнем Востоке и театре, непосредственно примыкающем к Японии, в том числе на северных островах". В этой связи Россия должна сейчас рассматриваться как главный противник Японии, а северный сектор обороны страны должен получать приоритетное внимание.

"Если раньше мы больше занимались юго-западным направлением, то теперь должны сконцентрировать свои усилия и на северном направлении", - сказал министр. Он отметил, что Россия упорно наращивает свою активность в регионе. 23 июня она начала очередные военные учения на "северных островах" с бомбометаниями на островах Кунашир и Итуруп.

Нобуо Киси подчеркнул, что Россия активизирует и полеты своей авиации вокруг Японии. В 2020 японские военные истребители 258 раз поднимались в воздух по тревоге в связи с опасностью вторжения российских самолетов в воздушное пространство страны.

Министр неслучайно начал свою инспекционную поездку по Хоккайдо именно с авиабазы в Титосэ. Именно на ней базируются японские истребители, вылетающие на перехват российской военной авиации.

30 июня Киси намерен также посетить расположенную в том же городе Титосэ базу радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сил самообороны. Министр заявил, что в течение 2021 года будет введена в строй еще одна новая база РЭБ в городе Румой так же на Хоккайдо. Ее срочное строительство отражает высокую озабоченность министерства обороны нарастанием угрозы со стороны России.

Другое крупное японское телеграфное агентство Kyodo, передавая аналогичную информацию, напоминает о том, что только за последние полгода Россия проводила военные учения на "северных территориях" трижды - в декабре 2020, а также в феврале и июне 2021 года. Агентство также констатирует значительную активизацию военных приготовлений России на Дальнем Востоке.

Kyodo, ссылаясь на заявления министра Киси, сообщает о том, что в качестве ответной меры в Японии рассматривается возможность проведения военных учений японских сил самообороны на Хоккайдо.

Сообщения японских СМИ о поездке министра Киси на Хоккайдо вызвали большой отклик у японских читателей. Комментарии разные, в том числе и весьма агрессивные. "Заполучить атомное оружие!", "Построить военную базу в Немуро, прямо напротив северных островов!", "Закрыть посольства России и Китая в Японии, изгнать из страны всех россиян и китайцев!"

Комментарии японских читателей

ber

Россия в военных учениях на северных островах всегда задействует не менее 1000 военных. Там и новейшие танки, и системы РЭБ,

В случае военного конфликта вокруг Тайваня Северная Корея пойдет на юг, а Россия вторгнется на Хоккайдо. Нам остается одно: увеличивать расходы на оборону, получать из Америки новые ракеты и размещать их у себя!

qqa

Хотя Россию и Китай не связывает такая уж нерушимая дружба, в настоящее время их интересы в значительной степени совпадают.

Сейчас Япония не в состоянии защитить себя самостоятельно. Японии нужно в обязательном порядке увеличивать военные расходы и укреплять свой оборонный потенциал. Еще нужно изгнать всех прокитайских и пророссийских депутатов из нашего парламента!

jul

Япония окружена Россией, Китаем, Северной и Южной Кореей! То есть странами, не заслуживающими никакого доверия!

После войны мы до сих каким-то чудом прожили в мире. Но сейчас такая благоприятная обстановка рушится. Если нам сейчас не взяться за усиление своей обороноспособности, то закончим мы тем же, что и в последней войне!

sat

У нас очень низкие военные расходы и не хватает персонала в силах самообороны. Если не улучшим условия для военных и не начнем укреплять вооруженные силы, Япония погибнет! Хватит разбрасывать наши с кровью уплаченные налоги по заграницам! Сократить денежное содержание депутатам парламента!

Yoshida M

Прежде всего, усиление нашей армии! У Японии на северном направлении три полноценные дивизии! Боевых самолетов достаточно. А наш флот на Севере имеет подавляющее преимущество. Нам нужно ядерное оружие! Может, мы и не будем его использовать. Но это мощная сдерживающая сила! Укрепив наш северный сектор, мы можем спокойно заниматься юго-западным направлением!

ter

Если вы уж говорите об укреплении северного направления, то нужно немедленно разделить авиабазу сил самообороны и гражданский аэропорт в Титосэ. Нужно перенести авиабазу в другое место!

xxx

Носились с этим Путиным! Абэ называл его "Владимир"! А тот нашего премьера - "Синдзо"! Ждали Си Цзиньпина в качестве государственного гостя (хорошо, что не приехал!). Наша дипломатия превратилась в клоунаду!

fac

Ситуация серьезная: на Японию могут напасть одновременно с двух сторон!

Путин и Си Цзиньпин не шутят! А Суга носится с Олимпиадой и коронавирусом. Ему не до обороны!

mom

Господин министр обороны! Нужны не слова, а дела, то есть деньги! Что касается слов, то это у нас и социалистическая партия хорошо умеет!

https110

Нужно разорвать дипломатические отношения с Россией и Китаем. Делают в Японии, что хотят! Превращают японцев в шпионов! Правительство ничего не делает! Нужно закрыть российское посольство! Если Китай не одумается с островами Сенкаку, закрыть и его посольство! Всех русских и китайцев

из Японии нужно изгнать!

nia

Надо военную базу построить в Немуро, прямо напротив северных островов!

nan

Японии нужно обзавестись атомным оружием!

wqk

Япония окружена странами-изгоями!