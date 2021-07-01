США оставят в Афганистане около тысячи солдат для охраны дипломатов и аэропорта

Телеканал CNN сообщает, что в Афганистане останется около 1 тыс. американских солдат. Военные будут охранять аэропорт и посольство США в Кабуле, передает телеканал «Известия». Вывод основных сил должен завершиться в ближайшие дни. Как ранее сообщало агентство Associated Press, аэропорт передадут под охрану турецких солдат в сентябре. Однако теперь планы Пентагона могут поменяться в любой момент. Американские войска находятся в Афганистане с октября 2001 года.

Телеканал CNN сообщает, что в Афганистане останется около 1 тыс. американских солдат. Военные будут охранять аэропорт и посольство США в Кабуле, передает телеканал «Известия». Вывод основных сил должен завершиться в ближайшие дни. Как ранее сообщало агентство Associated Press, аэропорт передадут под охрану турецких солдат в сентябре. Однако теперь планы Пентагона могут поменяться в любой момент. Американские войска находятся в Афганистане с октября 2001 года.