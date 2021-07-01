«Кинжалом» по террористам - Сирия

Переброшенные в Сирию российские истребители МиГ-31К были задействованы в боевой операции. Стало известно о нанесении удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по цели на территории арабской республики.

СМИ Израиля сообщают, что размещенные на авиабазе Хмеймим истребители МиГ-31К произвели пуск новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» по неизвестной цели. По данным издания «Breaking Defense», израильские военные обладают по этому поводу определенной информацией, однако, подробности не раскрывают.

«Израильские средства мониторинга постоянно контролируют территорию и данные с них проверяются. По словам израильских источников, испытание, практически наверняка, было проведено после того, как российский истребитель произвёл взлёт с авиабазы Хмеймим, расположенной на территории сирийской провинции Латакия», — сообщает информационно-аналитическое издание «Breaking Defense».

На данный момент известно, что на авиабазу «Хмеймим» прибыла пара истребителей МиГ-31К. Также в Сирию также были доставлены авиационные ракетные комплексы «Кинжал», которыми оснащаются эти перехватчики.

Free News отмечает, что появление новейшего российского ворруже6ния в арабской республике вызвало серьезную озабоченность США. В Пентагоне даже заявили, что наличие у русских гиперзвуковых «Кинжалов» в этом регионе создает угрозу южному флангу НАТО.