Зенитчики российской военной базы в Таджикистане получили на вооружение новейшие ПЗРК "Верба"

ЦАМТО, 30 июня. Подразделения противовоздушной обороны российской военной базы в Таджикистане получили 20 современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба".

ПЗРК "Верба" предназначен для поражения крылатых ракет, БЛА и других летательных аппаратов на встречных и догонных курсах. Он способен поражать малоизлучающие цели в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тыс. метров и на дальности от 500 до 6,5 тыс. метров. Автоматизированная система управления позволяет находить воздушную цель, определять ее характеристики и распределять цели между стрелками-зенитчиками и огневыми средствами, учитывая их расположение, сообщает пресс-служба ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.