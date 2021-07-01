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ЦАМТО

Зенитчики российской военной базы в Таджикистане получили на вооружение новейшие ПЗРК "Верба"

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ПЗРК 9К333 "Верба"
ПЗРК 9К333 "Верба".
Источник изображения: Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"

ЦАМТО, 30 июня. Подразделения противовоздушной обороны российской военной базы в Таджикистане получили 20 современных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба".

ПЗРК "Верба" предназначен для поражения крылатых ракет, БЛА и других летательных аппаратов на встречных и догонных курсах. Он способен поражать малоизлучающие цели в условиях воздействия ложных тепловых помех на высоте от 10 до 4,5 тыс. метров и на дальности от 500 до 6,5 тыс. метров. Автоматизированная система управления позволяет находить воздушную цель, определять ее характеристики и распределять цели между стрелками-зенитчиками и огневыми средствами, учитывая их расположение, сообщает пресс-служба ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Верба ПЗРК
Проекты
БПЛА
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