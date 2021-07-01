Около 30 сооружений будет построено в пункте базирования подводных сил ТОФ на Камчатке до конца 2021 года

Российская атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 955 «Владимир Мономах» в пункте постоянного базирования Вилючинск на Камчатке.

ЦАМТО, 30 июня. До конца текущего года специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России будет возведено 30 различных зданий и сооружений в рамках развития инфраструктуры причального фронта под размещение подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке.

Ход выполнения работ 29 июня проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

Военными строителями уже введены в строй два пирса, компрессорная и зарядно-силовые станции, подведены коммуникации.

Пирсы образуют мокрый док. Мощное железобетонное сооружение высотой местами более 50 м надежно защитит пребывающие на объекте подводные лодки от волнового воздействия и океанской зыби. Технология их возведения учитывает все возможные погодные влияния на всех этапах строительства.

На образуемой у причала территории продолжается устройство береговой инфраструктуры для обеспечения объекта и кораблей энергосредами и инженерными сетями. Также возведено берегоукрепление для защиты от волновых воздействий.

В пункте базирования подводных сил Тихоокеанского флота специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России ведут работы по строительству объектов пирсовой зоны, предназначенной для размещения подводных лодок, в т.ч. нового поколения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.