Пентагону порекомендовали подготовиться к военным действиям на Луне

Лаборатория военно-воздушных сил США опубликовала отчет «Букварь по окололунному космосу», в котором содержатся рекомендации космическим американским силам по части подготовки к ситуации, в которой Луна и космическое пространство вокруг нее выступят в качестве зоны военных действий. Об этом стало известно во вторник, 29 июня.

Авторы исследования — генеральный директор компании аэрокосмических технологий Cloudstone Innovations Ченниг Чоу, адъюнкт-профессор космической техники Колорадского университета Маркус Хольцингер и консультант Американского совета по внешней политике Питер Гарретсон. В качестве целевой аудитории отчета указываются военные космические профессионалы, в перспективах которых имеется разработка космических аппаратов и концепций для операций в неземном пространстве.

«Эксплуатация космических аппаратов за пределами геостационарной околоземной орбиты создает уникальные проблемы. Поскольку торговля распространяется на Луну и за ее пределы, жизненно важно, чтобы мы понимали и решали эти уникальные проблемы, чтобы мы могли обеспечить осведомленность и безопасность в космической сфере», — цитирует директора Управления космических аппаратов AFRL Эрика Фелта SpaceNews.

Однако сам факт подготовки Вашингтона к боевым мероприятиям на Луне является нарушением положений международного права, а именно — соглашения Организации Объединенных Наций 1979 года, которое регулирует деятельность государств в космическом пространстве. Согласно тексту документа, использование лунного пространства в рамках его освоения должно носить исключительно мирный характер, под запрет попадает в том числе угроза враждебных действий.

«Они давно уже говорят о том, что космос может стать ареной боевых действий. Экс-президент США Дональд Трамп, например, во времена своего президентства объявил Луну имуществом США. Они пытаются приучить весь мир к тому, что космос — это сфера деятельности США и больше никого. Поэтому они сейчас будут устанавливать в космосе свои порядки, правила, основанные на практике, как они пытаются это сделать на Земле, вопреки решениям Совбеза ООН и Генассамблеи», — цитирует военного обозревателя Виктора Литовкина телеканал РЕН ТВ.

Ранее, 15 июня, директор американского космического агентства NASA Билл Нельсон заявил, что Вашингтон должен пристально отслеживать совместную деятельность Москвы и Пекина в космическом пространстве.