В Пентагоне уточнили детали ударов по объектам в Ираке и Сирии

Воздушные удары американских вооруженных сил 27 июня были нанесены в Ираке и Сирии по объектам, связанным с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби. Видеозапись брифинга опубликована на странице американского военного ведомства в Twitter.

По его словам, эти объекты были напрямую связаны «с угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов — в плане относящихся к этому логистики и ремонта, командования и управления, запуска и возвращения, а также, возможно, передачи техники и поддержки системы».

Кирби добавил, что в результате авиаударов эти объекты были уничтожены.

Представитель Пентагона отказался уточнить, имеются ли жертвы вследствие этих бомбардировок. По его словам, Вооруженные силы США продолжают оценивать последствия ударов.

При этом Кирби заверил, что Вашингтон не стремится к обострению обстановки на Ближнем Востоке или в отношениях с Ираном.

Позднее в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщила, что удары американских военно-воздушных сил (ВВС) в ночь на 28 июня направили по двум целям на территории Сирии, и одной — на территории Ирака, в последнем случае это была база, эксплуатируемая для операций беспилотников против военных США.

При этом накануне в американском министерстве обороны заявили, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских повстанцев на границе Ирака и Сирии. Приказ отдал Байден из-за серии атак этих группировок на американские интересы в Ираке.

По словам жителей сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дейр-Эз-Зор, в результате атаки погиб ребенок, еще трое мирных жителей пострадали.