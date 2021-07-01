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Интерфакс-АВН

В мире существует консенсус по поводу необходимости для РФ и Турции вывести свои силы из Ливии - Блинкен

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Ситуация в Ливии
Ситуация в Ливии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Рим. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Страны, имеющие отношение к ситуации в Ливии, убеждены, что одним из условий стабилизации положения там должен быть вывод из Ливии любых иностранных сил, в том числе относящихся к РФ и Турции, заявил изданию "Репубблика" госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я думаю, вы увидите, как страны, имеющие регулярные и нерегулярные войска в Ливии, включая Россию и Турцию, должны будут реагировать на этот мощный международный консенсус. Мы говорили об этом прямо с Россией и Турцией", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США напомнил, что такое требование звучало ранее в ООН, а затем было подтверждено странами-участниками недавней берлинской конференции по Ливии. Также он указал, что еще одним предметом консенсуса сторон является необходимость провести выборы президента и парламента Ливии 24 декабря этого года.

Блинкен отметил, что, как он ожидает, уход иностранных сил из Ливии неминуем, однако этот процесс не будет моментальным, а займет какое-то время.

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия.

Стороны ливийского конфликта активно прибегали к помощи иностранных сил. В частности, как сообщалось, Ливийской национальной армии Халифы Хафтара помогали наемники из ЧВК "Вагнер". Турция же направляла военных советников на помощь противостоявшему Хафтару Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Также поступали данные о переброске по инициативе Анкары наёмников из Сирии в Ливию.

В ходе продолжительного вооружённого конфликта ни Хафтар, ни ПНС не смогли одержать победу. В итоге в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.

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Страны
Германия
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Компании
ООН
Проекты
ЧВК
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