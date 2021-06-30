Войти
RT

«Тип цели уже не будет иметь значения»: глава концерна «РТИ Системы» — о развитии радиофотонных технологий для РЛС

795
0
0

Исследования в области радиофотоники, которые проводятся сейчас в России, позволят значительно улучшить возможности радиолокационных станций. Об этом в интервью RT рассказал генеральный директор АО «Концерн «РТИ Системы» Юрий Аношко.

Радиофотоника — это область физики, сконцентрированная на переходе к оптическому диапазону обработки информации. Специалисты концерна во взаимодействии с другими российскими предприятиями и научными центрами рассчитывают радикально повысить скорость обработки радиолокационных данных, усилить помехоустойчивость и уменьшить объём энергопотребления современных и перспективных радаров.

«Тип цели уже не будет иметь значения»: глава концерна «РТИ Системы» — о развитии радиофотонных технологий для РЛС


Стационарная РЛС разработки концерна «РТИ Системы».
Источник: © АО «РТИ»

— Юрий Геннадьевич, про радиофотонику широкому кругу людей практически ничего не известно. Не могли бы объяснить, что изучает эта область современной физики?


— Сейчас есть общепринятая, но не совсем правильная трактовка. Она сводится к тому, что радиофотоника — это технологии передачи информации внутри радиолокационной станции по оптическим каналам, то есть преобразование данных из радиодиапазона в оптический. Во многих современных радиолокационных станциях уже используется такая схема.

Оптический диапазон отличается высоким уровнем защиты от воздействия различных средств подавления. Однозначно можно утверждать, что пропускная способность и устойчивость такого канала выше, чем у традиционных схем.

Однако в чистом виде это нельзя назвать радиофотоникой. На самом деле она предполагает максимально допустимый переход от СВЧ (сверхвысоких частот. — RT) к оптическому диапазону как в локации, так и в сегменте обработки информации.


— Можно ли говорить, что радиофотоника превратилась в некий тренд современной науки, популярную область изучения?


— Развитие науки и техники всегда идёт по одному и тому же сценарию. Сначала появляется гипотеза, которая либо подтверждается, либо нет. Если с ней всё в порядке, то она переходит в область научных исследований, а те, в свою очередь, перетекают в экспериментальные и прикладные разработки. В настоящее время мы находимся лишь на этапе подтверждения жизненности имеющихся научных гипотез в сфере радиофотоники.


— Тем не менее можно ли гипотетически создать радиофотонную станцию и чем она концептуально будет отличаться от привычного радара?


— На мой взгляд, вопрос создания радиофотонной станции чрезмерно разрекламирован в определённых кругах. Сейчас Россия и остальные страны лишь движутся в этом направлении. Никто ещё не знает, как построить РЛС (радиолокационную станцию. — RT) исключительно на основе технологий радиофотоники.


Гендиректор концерна «РТИ Системы» Юрий Аношко.
Источник: © Архив концерна «РТИ Системы»

На сегодняшний день уместно говорить не столько о создании подобного изделия, сколько об отработке ряда технологических решений и их последующей интеграции в современные и перспективные радиолокационные станции.

В своих исследованиях основной упор мы делаем на перенос информации РЛС из радиодиапазона в оптический, где, как предполагается, и будут в основном обрабатываться данные.


— Что на практике даст та технология, о которой вы говорите?


— Возможность перехода в оптический диапазон открывает очень большие перспективы. На практике мы сможем разработать РЛС со значительно более совершенными характеристиками. Прежде всего речь идёт о серьёзном увеличении объёма и скорости обработки информации радиофотонными оптическими процессорами.

Также это позволит уменьшить массогабаритные параметры РЛС, сократить тепловыделение, усилить помехоустойчивость. В целом мы получим новое качество обработки радиолокационной информации. Без прогресса на этом поприще нереально рассчитывать на существенный успех в повышении потенциала средств радиолокационного обнаружения.


— Повысится ли дальность действия РЛС при внедрении радиофотонных решений?


— Сложно однозначно ответить на этот вопрос, так как показатель дальности зависит от множества сопутствующих факторов.


— А будет ли такой радар фиксировать гиперзвуковые летательные аппараты? Этот вопрос сейчас беспокоит многих, включая Россию.


— Если мы сумеем реализовать квантовый локатор в его первоначальном понимании, то тип цели уже не будет иметь значения. В этом смысле мы будем способны видеть любые воздушные объекты и оперативно обрабатывать информацию по ним.

Получится не только точно определять координаты целей, но и выдавать (на экран радара. — RT) изображение этого объекта, что, конечно же, упрощает идентификацию и улучшает осведомлённость центров принятия решений.


— Складывается впечатление, что радиофотоника начала развиваться как способ исправления недостатков существующих РЛС. Какие проблемы есть у современных радаров?


— Такая логика не очень корректная. Стоит говорить не о недостатках, а об объективных ограничениях, которые существуют у СВЧ-диапазона и связаны с физикой этого состояния электромагнитной энергии. Но две крупные проблемы, о которых я упомянул, радиофотоника решает — это существенное повышение помехоустойчивости и пропускной способности потоков информации.


— А как быть с энергопотреблением? Не секрет, что современные РЛС крайне энергозатратны, что априори ухудшает их эксплуатационные качества.


— Вы правы. Но большой объём энергопотребления — это неизбежная необходимость для обеспечения нормальной работы современных локаторов. Мощная радиолокационная станция потребляет много электроэнергии, и изменить ситуацию с помощью привычных технических решений не получится. В этом плане оптический диапазон как раз позволяет добиться значительного сокращения энергопотребления.


Мобильная радиолокационная станция.
Источник: © Рособоронэкспорт

— В 2018 году на сайте «РТИ Системы» сообщалось о создании первого экспериментального локатора с элементами радиофотонных технологий. Подчёркивалось, что появление такого изделия позволило подтвердить возможность применения радиофотонных технологий в радиолокации. В то же время отмечалось, что радар имел массу недостатков и ограничений в применении.


— Да, всё верно. Мы доказали принципиальную возможность интеграции этих технологий в системы радиолокации. Для получения дальнейших масштабных результатов требуются исследования по отработке узлов передачи информации в оптический диапазон. Чем, собственно, наш концерн и занимается.

Естественно, мы не работаем в отдельности и выстраиваем взаимодействие с ведущими предприятиями и научно-исследовательскими институтами России, которые получили определённый опыт на поприще исследований и внедрения в практику технологий радиофотоники.

Центром сосредоточения наших компетенций является площадка дизайн-центра по радиофотонике на базе Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца.


— Можно ли всё-таки прогнозировать, что создание полноценного радиофотонного радара — это перспектива ближайших десятилетий, так как необходимо решить слишком большое количество сложнейших задач?


— Как я уже отмечал, вопрос создания прототипа полномасштабного квантового локатора на повестке дня не стоит. Рассуждать о каких-либо сроках появления такого изделия пока нет смысла ещё и потому, что очень многие научные и технологические решения долгое время будут нуждаться в подтверждении права на существование.

Более того, необходимо учитывать, что разработка и эксплуатация радиофотонной РЛС повлечёт создание фактически новой индустрии — потребуется наладить серийное производство широкой номенклатуры совершенно новых комплектующих, элементной компонентной базы, принципиально других систем и узлов.

С одной стороны, это открывает новые горизонты для развития высокотехнологичного сектора России, с другой — это ресурсоёмкий и совсем не быстрый процесс, который потребует концентрации значительных компетенций и финансов.


— Есть ли у вас понимание того, на каком этапе находятся проекты в сфере радиофотоники за рубежом?


— Ранее в публичном пространстве иностранных государств было достаточно много информации о развитии данных технологий, но в определённый момент этот поток прекратился. Это указывает на то, что, по всей видимости, за рубежом достигли некоторого уровня развития радиофотоники. Закрытие информации, вероятно, свидетельствует о том, что исследования перекочевали в практическую плоскость.

— Какое место в этой извечной конкуренции с Западом занимает Россия?


— Для того чтобы сравнить достижения России и иностранных государств, необходимо всё-таки обладать более полной информацией, чем та, что есть у меня. Однако я не сомневаюсь, что отечественная наука и промышленность не отстают от Запада. Другой вопрос — какой путь технологических решений окажется наиболее верным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
РТИ им. Минца
РТИ ОАО
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
22.05.2018
Все ниже и ниже
04.09.2017
"Форма собственности не является главным содержанием нашей работы"
20.08.2015
В тех вещах, которыми мы занимаемся, даже несколько минут могут стоить очень дорого»
11.01.2013
Мы должны создать новую национальную систему предупреждения о ракетном нападении
15.06.2007
"Система" ушла в оборону. Концерн объявил о получении оборонных заказов на $2,5 млрд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 11:14
  • 56
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 30.06 10:55
  • 40
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 30.06 10:48
  • 93
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 30.06 07:48
  • 333
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.06 07:16
  • 1
Патрушев: Конечная цель внешних сил - поменять строй и власть в Беларуси
  • 30.06 06:50
  • 172
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 30.06 05:15
  • 8
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 30.06 00:22
  • 2
О мобильных ракетных комплексах (МРК) и их роли
  • 29.06 18:00
  • 1
Неуязвимый "Дрозд": как испытывали активную защиту танков в СССР
  • 29.06 17:53
  • 1
Как украинские бронетанковые пираты пытались торговать подделками под Т-90С
  • 29.06 16:43
  • 2214
Как насчёт юмористического раздела?
  • 29.06 09:59
  • 56
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 29.06 06:30
  • 1
Пилот Су-24 рассказал о бомбежке по курсу британского эсминца
  • 29.06 06:24
  • 1
РФ успешно выполнила пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты
  • 29.06 05:48
  • 1
Казахстан закупит у России зенитные ракетные комплексы Тор-М2К