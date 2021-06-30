США готовят к испытаниям оружие Судного Дня – новую межконтинентальную ядерную ракету GBSD

Minuteman III

По оценкам командования ВВС США, одна из составляющих стратегического ядерного щита США – МБР наземного базирования Minuteman III нуждается в замене, поскольку «возраст» многих из них уже перевалил за полвека, и срок их службы уже истекает. Ведь на вооружение они были приняты в далеком 1970 году.

На смену устаревшему «Минитмену» должна прийти МБР под условным названием GBSD. Как сообщает издание ВВС США Air Force, ее разработкой занимается корпорация Northrop Grumman. Параллельно специалисты компании работают над созданием стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который заменит устаревший B-2 Spirit.

Запуск МБР

По словам менеджера программы, до начала испытаний ракеты остались считанные месяцы. Первый старт МБР с базы ВВС Ванденберг запланирован на конец 2023 года. При ее разработке использовались новейшие цифровые инженерные технологии, которые сделают GBSD быстрее и позволят выбрать для нее наиболее оптимальную конфигурацию. На данный момент инженеры Northrop Grumman, благодаря компьютерному моделированию, уже рассмотрели порядка 6 млрд. вариантов. Как считают эксперты, в рамках программы по замене МБР будет построено 400 GBSD. В течение первых 10 лет Пентагон потратит на это 61 млрд. долларов. Ракету оснастят термоядерной боеголовкой W87-1 мощностью от 335 до 350 килотонн.